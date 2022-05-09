尿尿顏色黃、解尿痛 「泌尿道感染」還恐伴隨發燒

（圖：健康醫療網提供）

55歲的林女士，小便顏色深黃、解尿熱痛的情況也逐漸加重，甚至變得頻尿，但每次解尿量都不多，也出現輕微發燒的現象，在家人的陪伴下至泌尿科就診，經診斷為「泌尿道感染」，服用抗生素治療後，尿液檢查雖然顯示為無菌狀態，但小便時的熱痛感一直沒有改善。

患泌尿道感染 女性比男性多

台南市立醫院中醫部曾千芸醫師表示，泌尿道感染是極為常見的細菌感染疾病，而女性的發病機率又比男性高出許多。因為女性的尿道比較短，細菌容易經由尿道上行，且尿道口和陰道及肛門的位置接近，性行為或是不當的衛生習慣也容易將細菌帶入尿道，而更年期的女性則因為女性荷爾蒙降低，尿道和陰道黏膜萎縮，也容易導致病菌滋生。

中藥調理+調整生活習慣

中醫把急性泌尿系統感染稱作「熱淋」，除了尿急、尿痛、尿頻、尿意不盡等症狀外，有時還會伴隨發熱，且常為急性發作。

曾千芸醫師根據林女士的症狀與體質，開立藥方「八正散」清熱利濕、「加味逍遙散」清熱疏肝解鬱，再酌加澤瀉、通草、金錢草、金銀花等利水通淋的藥物，搭配衛教調整生活習慣，經過幾週的調理後，症狀已明顯改善且無再復發。

攝取水分、少憋尿 避免細菌有機可乘

女性因為生理構造的關係，患病的機率較高，因此平時的預防保健工作就顯得格外重要，曾千芸醫師提醒女性朋友，平日要多注意水分的攝取，少憋尿，生理期間要勤換棉墊，平時洗澡多用淋浴，保持陰部清潔及乾燥，另外也可多攝取富含維他命C（例如：甜椒、芭樂）、花青素（例如：蔓越莓）的食物，養成清淡的飲食習慣，切勿自行服用成藥，當身體擁有好的免疫力 ，才能有效降低被細菌感染的機會，適時的搭配中醫調理，效果會更加倍。

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資料來源：健康醫療網

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