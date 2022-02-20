我的經驗／葉金川享受生命 不懼與淋巴癌共舞

葉金川指指右眼皮，當年發生淋巴癌的位置已經見不到痕跡。(本報資料照片)

我被診斷出罹患淋巴癌是在2015年1月，到2022年1月，與淋巴癌纏鬥已7年。我所罹患的淋巴癌是邊緣區B細胞淋巴癌（Marginal Zone B Cell Lymphoma），屬於低惡性度，癌細胞 較像正常的淋巴球，分化及增長速度較慢，相較於中惡性度與高惡性度淋巴癌，它可能比較不容易被防衛系統辨識出來，不見得比較容易治癒。

時隔五年 淋巴癌再復發

發現罹患淋巴癌後，我從2015年3月開始進行治療，包括電療15次、標靶治療6次，2015年6月療程結束，經過檢查確認已無淋巴癌徵兆，算是癌症 緩解了（remission）。

沒想到2020年1月，COVID-19疫情爆發之際，我開始出現頻繁的咳嗽，分別去了家醫科、耳鼻喉科、氣喘專科給醫師檢查，都看不出來是什麼問題，咳嗽也沒有解決。後來，我將檢驗報告給血液腫瘤科醫師看，他一看毫不猶豫的指出，是淋巴癌復發了！

這次發病距離第一次確診已超過五年，我原來認為，治療完成五年內沒有復發，應該是好了，不會再復發，但這是錯誤的觀念，因為標靶治療雖然可以殺掉癌細胞，然而沒有被辨識出來的癌細胞會躲起來，沒有被發現，因此實際上可能會延後復發的時間。

雙管齊下 復發終獲緩解

淋巴癌復發，來勢洶洶，第一次罹癌被診斷是二期，受侵犯部位為眼窩及淚腺。第二次罹癌診斷則是第四期，受侵犯部位包括肺部（肋膜積水）、後腹腔膜及骨髓，主要問題是肋膜積水造成的氣喘、咳嗽症狀。

我從2020年5月開始接受化療及標靶治療，直到2020年10月，完成六個療程。第一次罹癌時，我接受了電療及標靶治療，沒甚麼副作用，第二次罹癌則用化療及標靶治療，副作用就比較強烈。

化療藥物在殺死癌細胞的過程中，也會殺掉正常的造血細胞、幹細胞、毛囊細胞等，我沒有掉頭髮，但頭皮會癢、身體出汗也會癢、指甲變形、有傷口不容易癒合、貧血狀況，也容易瘀血及出血。整個療程中，也發生過三次的綠膿桿菌感染，是比較危急的狀況。慶幸治療結束後，淋巴癌終歸緩解。

病症複雜 類型多達50種

台灣罹患淋巴癌的人數每年大約有3000多人。淋巴癌類型有四、五十種，不過依據癌細胞型態、生長及變化速度、預後狀況，主要可區分為兩大類，第一類為何杰金氏淋巴癌（Hodgkin's lymphoma），較容易治療，預後也較好，但是這類型癌症比例不多。

第二類為非何杰金氏淋巴癌，包括B細胞淋巴癌及T細胞淋巴癌，T細胞淋巴癌為中高惡性度，較難治癒，罹患者比例約占非何杰金淋巴癌的10～15％。其餘大多數是B細胞淋巴癌，濾泡性B細胞淋巴癌是較低度癌，例如知名企業家李開復罹患的是這種型，治療效果與預後最好；我罹患的邊緣區B細胞淋巴癌算是中低度型；另外，也有比較難處理的B細胞淋巴癌，例如被套型淋巴癌、瀰漫性大細胞淋巴癌及Burkitt淋巴癌。

淋巴癌雖然區分為這麼多類，不過，治療方式大同小異，不外乎電療、化療及標靶治療。

標靶治療指的是，癌細胞會生長出正常細胞沒有的抗原例如CD20，用基因合成的單株抗體可對抗有CD20的細胞，把癌細胞瓦解。

化療則是依據使用藥物劑量強弱區分，藥效強、殺死癌細胞力道強，但副作用也高；反之，副作用較弱，藥效就低，可能較容易復發。

淋巴癌雖然區分多類，但治療方式大同小異，不外乎電療、化療及標靶治療。(Getty Images)

淋巴癌治療的新發展—自體骨髓移植及免疫治療

癌症治療至今有了新發展，例如自體骨髓移植及免疫（細胞）治療。自體骨髓移植方式是在癌症復發前，先儲存健康的自體幹細胞，若是癌細胞復發，可進行較高劑量或是較強的化療，再將儲存的幹細胞植進身體（也就是骨髓移殖），讓身體能加速長出正常細胞，就像全身換血一樣。

第二次淋巴癌緩解之後，我也儲存了自體幹細胞，但是抽了兩天，只抽出一百萬個幹細胞，離目標兩百萬個還差一半，雖然如此，至少自體幹細胞移植不會產生排斥，屆時挑戰的是移植入身體後生長的速度及數量，這也是和死神拔河的時刻，如果能在移植三十天內長出新細胞，而且細胞數量足夠能夠產生免疫力 ，就算成功，這可以說是進行高強度化療的補救方法。

免疫（細胞）治療是癌症的最新療法，台灣目前已被核准進行的醫院大約只有十幾家，主要方式是先收集儲存病人的T細胞，再用基因工程方式「改造」T細胞，使其成為有能力對抗癌細胞的「殺手」細胞，這種技術稱為「嵌合抗原受體T細胞」。

原則上，我們體內的T細胞不會辨識「敵人」（癌細胞），一般有病源入侵，巨噬細胞先出動吞噬及分解異物，但是它的能量有限。下一步就是靠樹突細胞把關，辨識出癌細胞特徵，並將訊息傳送給T細胞，T細胞因此學會辨識，進而有能力殺掉癌細胞。

免疫（細胞）治療使用的方式，就是將能辧識癌細胞的抗體嵌合入T細胞，使其能夠產生辨識癌細胞的能力，治療時再將這些已嵌合辨識抗體的T細胞植入身體，就能自己啟動巡邏、辨識及獵殺癌細胞的功能。

除癌保命 療法不斷更新

科學發展日新月異，治療癌症從早期的電療、化療，再則有標靶治療，及骨髓移植、自體骨髓移植，至今有免疫（細胞）治療。不光是治療淋巴癌或血癌，現在許多固體癌症的治療也都朝向免疫（細胞）療法發展。

我的一個朋友患有慢性粒細胞白血病，他的治療史也跟著科技發展前進，一開始用化療，後來癌症復發只好用異體（他人的）骨髓移植治療，後來又出問題，剛好標靶藥物問市，也就是使用電影〈我不是藥神〉中所提到在台灣被稱為「基利克」的標靶藥。就這樣隨著新治療方法發展，他和癌症奮戰超過30年以上，一直到現在，還是活蹦亂跳的過他的日子。

即使生病 也要享受生命

和淋巴癌周旋至今，我也是經歷過不同的治療方式，也為自體骨髓移植及免疫（細胞）療法做了預備，我自己對淋巴癌的治癒當然有信心，將來萬一不幸再復發，就是兵來將擋、水來土淹，繼續和它纏鬥下去囉。

仔細想想，我要的也不多，就是好好地再過健康的五年，到2027年，和太太渡過50周年結婚紀念就心滿意足了。

我現在生活的目標並不是整日想著怎麼和疾病對抗，我心裡想的或是希望的是，好好的過每一天，讓每一天充滿活力，讓每一天過的有意義、有價值，在每個人都一樣有限的生命下，好好享受美好的每一天。

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5493，更多精彩內文請見《大家健康雜誌》網站https://healthforall.com.tw)

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