腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

圖片來源 ／健康醫療網

知名台灣藝人納豆疑似腦出血緊急送醫開刀，引發各界關注。對此，樂生療養院神經內科賴軍皓醫師表示，腦出血主要是腦血管的病變或硬化造成，除了和生活習慣及天氣寒冷有關，糖尿病、心臟病 、高血壓 、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄更是八大危險因子。

急性中風 只有3小時黃金搶救時間

賴醫師指出，腦中風又可分為「缺血性」與「出血性」兩種，缺血性中風是腦血管阻塞造成腦部缺血而形成，而出血性腦中風則是血管破裂出血而形成，兩者以缺血性中風較多。而急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致失能的後遺症，因此賴軍皓呼籲，若出現中風症狀，應立即送醫以爭取治療時間，而牢記FAST辨別中風口訣，將有效辨識中風初期的重要症狀，以掌握「急性中風搶救黃金3小時」：

1.「F」就是FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM：請患者將雙手抬高平舉觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4.「T」就是TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

預防勝治療 飲食、運動遠離中風風險

賴軍皓醫師進一步解釋，「預防勝於治療」，絕大多數的中風可藉由健康的飲食與生活型態來預防，只要控制三高與體重，日常生活規律運動、飲食掌握三少二多原則及戒菸酒等，就能降低罹患中風之風險。賴醫師更建議年滿35歲、自身有八大危險因子病史或家族史者，都應定期進行頸動脈超音波檢查，藉由超音波早日揪出血管病變以預防中風。

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資料來源：健康醫療網

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