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男童雙腿水腫起紅疹 小心過敏性紫斑症 感冒過後要更警覺

許政榆
過敏性紫斑症好發於3至15歲的兒童，且男孩罹患機率高於女孩，多數病童在發病前，都曾有過呼吸道感染的病史。（圖：台灣書田診所提供）
過敏性紫斑症好發於3至15歲的兒童，且男孩罹患機率高於女孩，多數病童在發病前，都曾有過呼吸道感染的病史。（圖：台灣書田診所提供）

一名九歲男童兩周前出現肚子痛，且大便疑似帶血絲，雖然症狀隔天就緩解，但雙腳出現紅疹並有些微水腫，也持續一段時間未消退，就醫檢查後，診斷為過敏性紫斑症合併腎臟侵犯。醫師提醒，需按醫師指示服藥，勿自行停藥，避免加重腎臟損傷。

台灣書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，過敏性紫斑症（Henoch-Schonlein purpura）好發於三至15歲的兒童，且男孩罹患機率高於女孩，多數病童在發病前，都曾有過呼吸道感染的病史。

以九歲男童案例，透過理學檢查發現，皮疹主要出現在雙側下肢及臀部，顏色偏向紅褐色，略為突起，經按壓不會退色消失。雖然男童一段時間後，腹痛沒有再發作，也沒有關節痛、走路不舒服，糞便檢查結果正常。透過尿液檢驗，發現有蛋白尿，初步診斷為過敏性紫斑症合併腎臟侵犯，經過類固醇治療後，蛋白尿已緩解，下肢的紫斑也變淡。

蘇軏指出，過敏性紫斑症雖然有「過敏」兩字，但不同於氣喘、異位性皮膚炎這類過敏性疾病，目前認為過敏性紫斑症的致病機轉，主要是人體受到感染後發生免疫反應、產生抗體，在特殊體質的病童身上這些抗體會攻擊自身組織、沉積在血管壁引起血管炎，表現在皮膚便是我們看到的紫斑，在關節出現腫痛、發熱，倘若抗體沉積在腸胃道血管，容易有肚子痛、血便等症狀，沉積在腎臟血管則出現血尿、蛋白尿，影響腎功能。

蘇軏說，由於多數患者對於消炎止痛藥及類固醇反應良好，病程可以在一個月內結束，但對於有腎臟侵犯者需要特別注意，建議持續追蹤至少六個月，延誤或自行中斷治療可能會加重腎臟損傷，導致腎衰竭。

蘇軏表示，過敏性紫斑症約有三分之一患者會復發，需依照醫師指示服藥和回診追蹤，切勿因症狀改善便自行停藥，當家中孩童身體出現不明紅疹要特別留意，建議找尋兒科醫師鑑別診斷，避免錯失治療時機。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，過敏性紫斑症約有三分之一患者會復發，需依照醫師指...
書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，過敏性紫斑症約有三分之一患者會復發，需依照醫師指示服藥和回診追蹤，切勿因症狀改善便自行停藥。（圖：台灣書田診所提供）

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