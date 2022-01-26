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天冷免疫差 乾癬易發作

余雅雯
乾癬是一種免疫失調疾病，皮膚會出現紅腫斑塊、脫屑、癢等症狀。 (Getty Images)
乾癬是一種免疫失調疾病，皮膚會出現紅腫斑塊、脫屑、癢等症狀。 (Getty Images)

乾癬是冬天氣候變化時常見的皮膚病，是一種免疫失調疾病，中醫也稱為「銀屑病」，尤其氣溫低、壓力大時，容易誘使乾癬大爆發，皮膚出現紅腫斑塊、脫屑、癢等症狀。

常見手關節變形疼痛

一位50歲男性患者經常往返美國及台灣經商，兩年多前返台，驚見其後背與四肢都是乾癬的斑塊，彷彿地圖上的各國板塊。由於皮膚出現皮疹鮮紅斑塊，醫師診斷為「血熱證型」，看遍中西醫及治療都無法有效改善。後經由調整飲食生活作息，以及使用中藥與針灸穴位調理，乾癬才不再反覆發作。

乾癬是免疫系統失調造成皮膚不正常分裂形成厚厚角質的現象，免疫系統失調容易導致全身慢性發炎，若未及時改善，可能會合併虹膜炎、關節炎、心血管疾病等共病。

通常成年的乾癬患者，發病前很大部分與晚睡、壓力有關，但引起免疫失調發病的型態多元，不只是皮膚皮疹，最常見是手關節變形、疼痛、指甲點狀凹陷、變厚脫落等。

皮膚會反映臟腑氣血

皮膚是一面鏡子，會反映臟腑氣血的狀態。這名病友皮膚發炎泛紅，體質是典型的「寒濕虛寒」，腸胃不好，一吃冰就會腹瀉，舌診布滿白滑苔。

過去他是使用消炎藥物、外用藥膏治療，易造成腸胃虛弱，讓代謝水濕能力更差，加上他有熬夜習慣、作息不正常、生理時鐘混亂等誘發因素干擾免疫，因此乾癬一直好不了。

中醫治乾癬，是從皮膚和臟腑氣血呈現的外顯體質來診斷治療，例如皮膚呈硬皮乾屑狀，中醫歸類為「血燥」或「血瘀」證型。如果乾癬皮疹是鮮紅色斑塊，患者急性發炎伴隨口乾舌燥、燥熱無法暢快出汗，屬於「血熱」證型，多以涼血藥物去血熱進行治療。

中醫調理體質見成效

這名病友的皮疹讓他搔癢難耐，且有長期失眠、怕冷和精神不佳的困擾，屬於「腎陽虛」證型，因此開立「溫腎健脾」處方，包括附子、乾薑、何首烏、當歸、菟絲子、肉桂等中藥，並且針灸太谿、太衝、神門、血海、足三里、曲池等安神及補腎的穴位。經八、九個月治療後，其四肢冰冷和睡眠品質改善許多，背上的皮疹逐漸變淡、變薄。

後來患者回美國後，透過開立的處方箋，在當地抓藥調整體質，持續一年中藥調理後，他較能適應當地乾冷的氣候，且因為新冠疫情影響而無法台美兩地奔波，飲食生活作息正常，因此乾癬不再反覆發作。

事實上，中醫治療乾癬，不只是外觀皮疹的改善，而是調整身體機能和免疫系統，才能逐漸回到正常的生活。(作者為中醫師)

疫情 失眠 心血管疾病

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