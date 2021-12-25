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魚刺千萬不要吞 婦脖子痛竟是魚刺刺進甲狀腺

記者陳玫伶／高雄報導
高雄一名婦人誤吞魚刺後左側脖頸感覺疼痛就醫，義大醫院耳鼻喉醫師以電腦斷層掃描，發現魚刺竟刺穿食道插入左側甲狀腺內，只能開刀摘除甲狀腺。圖／義大醫院提供
高雄一名婦人誤吞魚刺後左側脖頸感覺疼痛就醫，義大醫院耳鼻喉醫師以電腦斷層掃描，發現魚刺竟刺穿食道插入左側甲狀腺內，只能開刀摘除甲狀腺。圖／義大醫院提供

台灣高雄市一名婦人因脖子痛就醫，到醫院看內視鏡遍尋不到原因，直到義大醫院耳鼻喉科醫師以電腦斷層掃描，才找出插在左側甲狀腺的2公分魚刺，因魚刺接近大血管有致死風險，最後開刀摘除已嚴重受損的左側甲狀腺並取出魚刺，目前婦人恢復良好。

義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠表示，婦人因脖子左側紅腫與喉嚨痛到門診就醫，檢查後並沒有桃腺發炎等感冒症狀，婦人才想起10天前有吞進魚刺，之後左邊脖子一壓就痛，醫師以內視鏡查看婦人的咽喉、食道、舌根等部位還是沒看到魚刺，再安排電腦斷層檢查。

王建忠表示，電腦斷層影像發現魚刺疑似從食道穿刺進左側甲狀腺，因頸部有大量血管，一不小心有可能造成大出血、感染，決定進行手術，從脖子往甲狀腺找到魚刺，魚刺已埋入左側甲狀腺造成嚴重受損，不得已決定犧牲左側甲狀腺，因還有右側甲狀腺，不至於影響功能。

婦人住院5天後恢復良好出院，後續返院抽血檢查，甲狀腺狀況一切正常。王建忠指出，魚刺穿刺到甲狀腺的病例其實少見，較常卡在食道等部位。

王建忠提醒，民眾如果誤吞魚刺，千萬不要以吞大量販或吃醋酸等方式解決，應及時就醫取出，避免魚刺哽喉再移位到其他重要器官，造成嚴重感染、縱膈腔炎等，致死率可達5成，不得不慎。

高雄一名婦人誤吞魚刺後左側脖頸感覺疼痛就醫，義大醫院耳鼻喉醫師以電腦斷層掃描，發...
高雄一名婦人誤吞魚刺後左側脖頸感覺疼痛就醫，義大醫院耳鼻喉醫師以電腦斷層掃描，發現魚刺竟刺穿食道插入左側甲狀腺內，只能開刀摘除甲狀腺。圖／義大醫院提供

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