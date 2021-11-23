我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

南韓前總統全斗煥辭世 歷經判死、特赦「最後僅關2年」

主管狂講話「不知在講啥」可能真有病 醫：需治療吃藥

記者許政榆／台北報導
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能造成急性腦中風，應儘速就醫治療，以免延誤病情。圖／書田診所提供
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能造成急性腦中風，應儘速就醫治療，以免延誤病情。圖／書田診所提供

職場遇到主管「黑白講」，極可能有健康問題！一名54歲上班族男性高階主管，幾年前發現有高血壓，因沒有其他不適，沒有特別在意，也不曾服藥控制。某天上班突然「變得多話」，一直抓著同事講話，但說了一大串話沒人聽得懂，送醫經過醫師診斷，才知道罹患「感覺性失語症」，也就是俗稱的「腦溢血」，經過手術挽回一命，目前持續復健中。

何謂「感覺性失語症」？台灣書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，該疾病又稱「韋尼克氏失語症」（Wernicke aphasia），是因左側大腦顳葉後三分之一負責語言理解的中樞系統受損導致，可能因腦中風、頭部外傷、腫瘤、細菌或病毒感染等因素引起。

黃啟訓指出，感覺性失語症患者無法聽懂別人所說的話，也不知道自己有語言缺陷，會一直抓著別人講，但講出來的話卻沒有人聽得懂，也無法聽懂自己所說的話。這種雜亂無章的語詞，一般俗稱為「語詞沙拉word salad」。

該名54歲男主管於書田診所神經科門診檢查，其四肢活動正常，咬字還算清楚，但言語內容錯誤百出，讓人無法理解，後續安排電腦斷層檢查，證實為長期高血壓造成「急性左側大腦顳葉出血性中風」。經轉介神經外科手術，取出血塊挽回一命，並接受進一步的語言訓練復健治療，慢慢恢復中。

黃啟訓指出，高血壓、高血糖、高血脂是造成腦中風的三大元兇，應儘早治療並規律服藥，降低腦中風發生的機率。每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3至5成。

黃啟訓提到，說話有障礙或聽不懂別人說的話、突然半邊臉部不能動、肢體麻木或無力、視力模糊、暈眩站不穩，若有出現任何上述5種情況時，當心可能中風了，應儘速就醫治療，以免延誤病情。

黃啟訓呼籲，民眾患有三高應儘早治療並規律服藥，特別是正值冬季，高血壓者更要注意血壓控制。平時養成運動習慣，飲食均衡，避免過重，戒菸戒酒，定期健康檢查以了解自己身體狀況，都有助於預防腦中風的發生。

高血壓 中風 台灣

上一則

憂鬱焦慮 巴金森病前兆

延伸閱讀

67歲阿伯因便秘困擾多年 醫：高血壓長者易誘發心臟病

67歲阿伯因便秘困擾多年 醫：高血壓長者易誘發心臟病
歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險
頸動脈內壁增厚 恐腦中風前兆

頸動脈內壁增厚 恐腦中風前兆
英國神經學家的中風真實感受學著做，降低9成中風風險！

英國神經學家的中風真實感受學著做，降低9成中風風險！

熱門新聞

南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
耶魯大學公共衛生學院一份報告指出，每天保持閱讀習慣，有利於延年益壽。(Pexels)

快看世界／研究證實：每天讀書 可延年益壽

2021-11-19 15:35
咖啡。圖：pixabay

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

2021-11-17 16:18
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。圖／長安醫院提供

50歲老闆躲過洗腎命運 醫：牢記5字訣盡早就醫

2021-11-19 05:07
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

2021-11-18 05:24
（圖：健康醫療網提供）

慢性蕁麻疹與飲食無關 醫：「這個」才是誘發主因

2021-11-20 01:45

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭