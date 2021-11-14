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擔心疫苗接種後身體不適 恐致心理出狀況

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖片來源：健康醫療網）
（圖片來源：健康醫療網）

35歲個性開朗的葉小姐日前在接種新冠肺炎疫苗後出現胸悶、心悸等不適症狀，兩週未緩解，她認為是疫苗副作用造成的而到診所就醫，可是接受一系列的心臟與胸腔檢查後都發現沒有明顯問題；經醫師診斷為壓力下的焦慮反應，應與她對疫苗副作用的過度擔心有關，進而從容易恐慌進展為憂鬱症狀。

焦慮體質、性格操煩緊張者 易影響生理健康

台北慈濟醫院身心醫學科陳文建醫師表示，新冠肺炎疫苗其副作用因不同廠牌、個人體質而異，面對這股不確定性，民眾懷抱擔憂是正常的，但部分容易焦慮的民眾若未適時排解這份不安，嚴重者可能影響心理健康。

陳文建醫師分享，近來門診增加許多對疫苗副作用感到憂慮的患者，此類患者多是在接種後，對身體的小變化變得敏感，或因不舒服的感覺遲遲未緩解，而越來越擔心，常見於本身是焦慮體質或是性格屬易操煩、緊張者。

恐慌症、憂鬱症不一樣 盡快就醫診治為不二法門

不是所有對疫苗副作用感到焦慮的人都是心理問題，但若施打完疫苗的不適遲遲未恢復，又檢查不出問題，影響日常生活，甚至演變成吃不下、睡不著時，就要小心同時有身心疾患的可能。

以典型的恐慌症和憂鬱症為例，前者常會放大身體的各種訊號而焦慮不已，症狀至少持續一個月，後者則是持續低落或對事物失去興趣兩個禮拜，並常有睡眠、胃口改變或負面思考。因此，當病患因不明原因的身體症狀如：胸悶、心悸、腸胃不適或極度擔心來到身心醫學科求診，醫師會先回顧是否已先做過相關專科檢查，再依病人情況診斷、治療。

學會放鬆、避免過度資訊　減緩心理負擔

陳文建醫師提醒，維持正常作息，培養一兩個放鬆習慣如：運動、聽音樂、腹式呼吸是舒緩身心的不二法門，但若已察覺疫情、疫苗的新聞資訊會使自己感到焦慮，除了尋找可信的資訊來源、與信任的醫師討論外，可適度減少相關資訊的過度接觸，以免增加心理負擔。

【延伸閱讀】

接種疫苗有這3種症狀　恐是心肌心包膜炎　趕快就醫

胃鏡檢查新選擇 不適度降低、檢查更精細


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51877


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