濕熱體質易好發汗皰疹 4大飲食方式恐加重病況

(取材自健康醫療網)

39歲的張小姐是一位動物保育照護員，因長期配戴乳膠手套及雙手反覆清洗與消毒，而長出如小水泡的疹子且搔癢難耐，搔抓破裂後會消失，但皮膚會變乾、脫皮，經過皮膚科醫師診斷為汗皰疹。塗抹類固醇藥膏症狀會緩解，但兩個月來還是反覆發作，因而求診中醫，經治療三個月，脫皮、癢的症狀已得到緩解，汗皰疹也無發作。

汗皰疹與過敏 體質有關 水皰、搔癢為常見症狀

台南市立醫院中醫部周怡貝醫師表示，汗皰疹與過敏體質有關，每當壓力過大、溫濕度變化劇烈，或經常接觸清潔劑，就會容易誘發汗皰疹。常見手指手掌或腳底長出小水皰，水皰附近奇癢，破裂後容易發炎，形成濕疹性皮膚炎。

中醫治療汗皰疹 急性期「濕熱」論治

周怡貝醫師說，中醫多從「濕熱」論治，急性期選用清熱化濕止癢的藥物，例如苦參、蒼朮、蟬蛻、牛蒡子、荊芥、防風等；慢性期則是選用調理脾胃的藥物，使脾胃可以吸收、代謝體內水分，減緩水分淤積皮膚表面形成汗皰疹。

此外，在手掌比較乾燥、龜裂的部位，則搭配紫雲膏塗抹，滋潤並修復肌膚，促進傷口癒合。

預防汗皰疹 規律生活、調節壓力是關鍵

汗皰疹的預防與保養，周怡貝醫師分享，除了藥物控制外，日常生活中要盡量減少碰觸任何可能會刺激皮膚的物品，也可適時使用護手霜、凡士林或是紫雲膏等來保濕滋潤患部；在急性發作時，飲食要盡量避免刺激性，如烤、炸、辣或酒類，以免加重體內濕熱。

然而，汗皰疹也與情緒壓力有關，適度釋放壓力，保持心情愉悅，是預防汗皰疹的方法之一。

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資料來源：健康醫療網

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