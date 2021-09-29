我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

鈕承澤性侵劇組女助理 犯後無悔意 判4年定讞

腳中風微創打通 醫師：血栓治療建議把握14天黃金期

記者胡蓬生／苗栗報導
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。圖／大千綜合醫院提供
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流。圖／大千綜合醫院提供

台灣苗栗71歲陳姓老翁平日是個老菸槍，一周前突然覺得右腳冰冷、麻木，且小腿越來越痛，就醫檢查發現他的右腳動脈被血栓塞住，導致大腿以下完全沒有血流，經醫師以「微創噴射機械除栓」手術，搭配導管溶栓治療，成功移除血栓、打通血管，保住他 的右腳，免於被截肢命運。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，老翁的狀況為急性下肢動脈阻塞，也是俗稱的「腳中風」。簡單說，就是血塊堵住腳的血管，而血塊剛形成時像火鍋店的軟嫩鴨血，時間一久會越來越硬，變得像豬血糕一樣，拖得越久越難處理，因此腳中風的治療建議要把握14天黃金時間，否則截肢機率就很高。

他指出，過去傳統治療方式是使用藥物及開刀清除血塊，但出血風險很高，現行新技術噴射機械除栓設備，可用微創方式伸管子到血管裡把血塊清乾淨，再搭配藥物輔助，較傳統治療安全、成功率也較高。

楊智鈞表示，腳中風特別容易發生在年紀大、糖尿病、高血壓、洗腎、抽菸或曾經罹患心血管疾病的病人身上，這次老翁的個案雖然手術成功，但仍要注意戒菸，否則復發機率高；提醒民眾，如果有腳不明原因麻木、冰冷、疼痛，可能就是腳中風的症狀，一定要盡快就醫，經專業醫師診斷與治療，避免錯過黃金治療期。

71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，...
71歲陳姓老翁右腳動脈被血栓塞住，大腿以下完全沒有血流，經微創噴射機械除栓手術，搭配導管溶栓治療，成功打通陳爺爺右腳的血管。圖／大千綜合醫院提供

中風 高血壓 台灣

上一則

長時間戴口罩別漏風 免得導致乾眼症

延伸閱讀

整天站立？心臟靜脈中心提醒注意靜脈曲張的危害

整天站立？心臟靜脈中心提醒注意靜脈曲張的危害
說話說不清 缺血性腦中風作怪

說話說不清 缺血性腦中風作怪
洗腎後止血不易 腎友注意3大症狀防血管狹窄

洗腎後止血不易 腎友注意3大症狀防血管狹窄
26歲研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

26歲研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

熱門新聞

病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

2021-09-25 02:00
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。圖／ingimage

提早1小時上床睡覺 研究：罹患重度憂鬱風險降23%

2021-09-23 05:34
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）

17歲男孩首露「弟弟」就卡住 「螃蟹姿」進診間求救

2021-09-23 03:42
（圖：健康醫療網提供）

月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

2021-09-23 00:05
台南永康奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師黃亘毅呼籲，有痔瘡宿疾者宜速就醫切莫拖延。圖／永康奇美醫學中心提供

婦長期受痔瘡所苦 醫手術除大患籲莫拖延

2021-09-26 17:24
台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷能不冰敷就不要冰敷。圖／醫院提供

運動受傷先冰敷？醫師說最新觀念已經不是這樣

2021-09-23 05:24

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限
洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀