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防治心血管疾病 記得做頸部、心臟超音波檢查

賴軍皓
醫師說，心血管疾病及三高患者，每年健檢時應多做頸動脈超音波或心臟超音波檢查。 （本報資料照片）
醫師說，心血管疾病及三高患者，每年健檢時應多做頸動脈超音波或心臟超音波檢查。 （本報資料照片）

英國研究，氣溫每低一度，未來二周及一個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加2%和2.6%左右。

對於40歲以上的民眾，心血管疾病像是個隱形炸彈，隨時都可能發作，尤其是長期三高控制不好的患者，寒冷冬季更應注意。因為突然的低溫會使血管急遽收縮，導致血壓飆升過大，易引發心肌梗塞、腦中風、心衰竭和主動脈剝離等心血管疾病。

心血管疾病包含心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病，初期症狀包括頭暈、冒冷汗、胸悶、左手臂疼痛及下巴不適等。

但多數患者因缺乏病識感而疏忽，因此常有青壯年猝死新聞傳出。其實只要健檢「多一項」頸部超音波或心臟超音波檢查，就可以早期發現及介入預防與治療。

心血管疾病患者一旦發作，日後的治療、復健和復發壓力，對患者和整個家庭都有重大影響，建議有心血管疾病家族史或中風病史者，或40歲以上、有高血壓、高血脂、高血糖高風險群，每年健康檢查時應多做一項頸動脈超音波或心臟超音波檢查。

頸動脈超音波及心臟超音波屬安全、無侵入性又無輻射的檢查，一旦超音波發現有異，醫師就會考量其他致病危險因子以及血液生化檢驗，並安排電腦斷層掃描進一步判讀。

除了以超音波檢查提早篩檢外，運動及飲食還是最好的預防方法。建議適量地攝取抗氧化營養素，如維生素C、E、Q10等，會抑制自由基活動，降低血管堵塞風險，平日應以有氧運動改善循環與代謝情況，如快走、騎腳踏車等。

提醒寒流來襲時，晨跑及馬拉松對血管調節的負擔較大，恐觸發潛藏的心腦血管危險因子，不建議心腦血管有異的民眾參加。（作者為台灣衛福部樂生療養院神經內科醫師）

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