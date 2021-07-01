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蔬果沾新冠病毒？專家：機率低

陳雨鑫
蔬果會不會沾新冠病毒，專家表示機率低。（Getty Images）
蔬果會不會沾新冠病毒，專家表示機率低。（Getty Images）

疫情爆發以來，不少主婦們憂心蔬果會沾有新冠病毒，台灣林口長庚醫院副院長邱政洵表示，透過物質傳播病毒案例非常少見，加上蔬果都是放在通風且溫度較高的地點販售，病毒即使沾染存活下來的機率極低。

有傳染證據的是「冷鏈食品」

邱政洵表示，疫情於全球爆發至今，唯一有食品傳染證據的就是「冷鏈食品」，去年年中武漢新發地市場內的切割海鮮砧板上，檢驗到新冠病毒，後續也在鮭魚包裝上檢驗到病毒，各國針對來自中國的冷鏈包裝食品，採檢新冠病毒部分呈現陽性。不過實際因為接觸到冷鏈食品而染疫的人，幾乎是沒有的。

依照研究顯示，新冠病毒能在空氣中存活三小時，在沒有生命的材質上也可能存活，在塑膠表面可以存活72小時，但72小時後病毒會大量減少。邱政洵表示，冷鏈食品主要是塑膠包裝，重點是運送過程處於潮濕且極低溫的環境，會讓病毒存活下來的時間比較久，增加冷鏈運送人員接觸後染疫的可能，只是依照以往經驗，就算真的可以傳播，也只是極少的機率。

溫度高於38℃將失傳染力

台灣感染醫學會出刊的感控雜誌，指出新冠病毒於環境中處於攝氏22到25度、濕度在40%到50％間可持續至少五天傳染性，但溫度高於攝氏38度、濕度高於95%將喪失其傳染力。暴露於紫外線輻射和溫度高於攝氏56度，會使病毒失去活性。

部立桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，確診者體內病毒濃度到達一定程度時，不管是飛沫或是接觸都可能傳播病毒，不只是會造成人與人之間的傳播，也會造成環境汙染。新冠病毒雖能存在環境中長達五天，但必須天時地利人和，溫度、濕度都維持不變，加上新冠病毒不耐高溫，無需對蔬果可能傳播新冠病毒產生過多的疑慮。

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台灣 疫情 低溫

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