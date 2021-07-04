確診者告白…「喘」過才知有多苦

走出紐約長老會皇后醫院，在藍天下自在呼吸，真是可貴。(圖皆由作者提供)

「今天血氧多少？」這是朋友同事確診時，每天問安的第一句話。

「趕快買測血氧儀！」這是台灣 疫情升溫時，給台北朋友的第一句話。

「這瓶氧氣帶回去！」這是李總新冠康復出院時，醫護交代的第一句話。

3月間某天，接到李總來電，「我家三人都中招了，我們兩人前天在會議室開會，你快去檢測 。」我已經歷六次檢測，同事形容我「闖過一關又一關」，雖每次安然過關，但仍不敢大意，馬上找到「行動快篩車」，去做快篩和PCR。心想李總電話中語氣平穩，應沒事；何況前一月確診的同事，無症狀也未感染家人。未料，抗疫生活中的一絲絲樂觀，又被剝奪。

「東防西防，家賊難防啦。」當天和李太太Sophie聯絡，問看看「家裡有無藥品？能幫什麼忙？」她說出家裡備妥的一大串藥品，自嘲地數落寶貝兒子。當時她萬萬沒想到，寶貝父子竟嚴重到先後住院。

公園慶生吃外賣，竟帶回意外「禮物」

李家28歲的兒子Peter「在家上班」一年多，去年沒過生日，今年兩個朋友執意要為他慶生。三人在泰國餐廳點了外賣，在公園開趴，保持距離，各自有餐盒。

小聚後七天，Peter喉嚨有點怪怪，「吃個Tylenol吧」，和往日一樣吞個美國家庭的必備良藥，但症狀未解且低燒，「沒那麼倒楣吧……」Peter提心吊膽去檢測，忐忑不安等結果，等到最不想要的答案「positive（陽性）」。四位接觸者，聚餐的朋友「negative（陰性）」，家裡爸媽「positive」。

兒子血氧一路降，低於90醫院才收

「96→95→93→92……」Peter持續發燒、小咳有痰、嗜睡、吃不下，且血氧一路降低，但血氧未低於90，醫院不收。一測到88，當時無症狀的李總二話不說，立即送兒到紐約長老會皇后醫院。

這對父母，把兒子送進醫院後，兩人開始出現不同的新冠症狀：李總是關節痛、骨頭痠痛、發燒拉肚子；Sophie是低燒、小咳有痰、流鼻水。這些嚇不倒兩人，最掛念Peter接受什麼治療？治療有效嗎？

Peter和紐約第一位染疫的華人醫師助理一樣，醫院先給予「瑞德西韋」（Remdesivir），再加上「血清療法」（注射新冠康復者的血漿）。感謝醫師正確的判斷，Peter血氧回來了，肺部也未受損，年輕就是本錢。回想去年4月天，紐約州 長天天向聯邦要呼吸器，醫師面對病毒束手無策。

兒子出院換爸爸入院，明明前一天還中氣十足…

「兒子出院隔天，換我血氧開始掉。」李總知道血氧90醫院不收，當血氧從93掉到89.88，他馬上拿到家醫證明，在Sophie和Peter憂心下，帶著平日服用的藥物，直奔皇后醫院。前一天家庭醫師才判斷，「聽你講話中氣十足，沒問題。」

急診室滿載，病床已躺滿病患，暫安置走廊的病床也無空位，李總分到一張輪椅，先坐著灌氧。辛苦坐了四小時，血氧回到90，按照醫師指示，在走廊來回走一趟，血氧降到88，這才夠格被送上病床送進病房。

李總提醒：「急診室裡一對老夫妻，已接種第一劑輝瑞，未料仍雙雙中招。台灣疫苗不夠，少數人幸運打到第一劑，但不要誤以為已有保護力。」

疫情期間坐在公園也要保持社交距離。

喘喘喘…擦屁股、刷牙這等小事，竟變成艱鉅任務

「上廁所擦屁股，坐在馬桶上，喘個五分鐘，才有力氣擦第二次。」李總此時才體會什麼叫做沮喪，舉手之勞的日常小事，得費九牛二虎之力。醫護交代，即使只是去上廁所，也不能拿下氧氣，不然可能走不回病床。他偷偷試拔了一下，嚇呆了，才拔掉三秒鐘，就喘到不行；即使灌著氧氣，「從廁所走回病床，也得喘個十分鐘，才有力氣躺下來。」

住院後首次檢查，血氧84，開始五天療程。他和兒子一樣接受「瑞德西韋」、另接受「地塞米松」（dexamethasone）等；五天後，血氧回到93，刷牙和漱口也不再令他恐懼。這五天他是「含著水也喘、吐個水也喘，刷個牙，上氣不接下氣。」

這天窗外有陽光，他被規定在走廊走一圈後，醫師看著儀器上的數字，點了點頭；另一名醫師拿著出院報告，對他笑了笑；李總看著出院說明書上的日期，共住院七天。他帶著一瓶氧氣和藥物，步出醫院，能在藍天下自行呼吸，太可貴了！男兒有淚先忍著，老婆來了才爆淚。

住院期間天天一針防血栓，慎防可怕後遺症

出院一周，全家再測，「耶，全是negative。」但開心中有些許沉重，因為表親全家六人中招復原後，其中一長輩的腎受損，現在必須洗腎。

李總提醒，他住院期間天天都打一針防血栓「抗凝血」，感嘆一位朋友確診治療後，呼吸正常、肺也正常，卻不幸病逝，非死於新冠，是腦血管栓塞奪命。

兩周後，李總全家真正的甩掉「累、虛、弱」三字，重新回到滑步機。90天後，要做抗體檢查，也已預約7月要打莫德納！