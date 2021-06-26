專家觀點／慢性肺部疾病正確診斷 對症下藥

慢性肺部疾病如氣喘、慢性肺阻塞性疾病等，隨著抽菸史、空氣汙染 、環境變遷、年齡改變，以及居家過敏 原等問題存在，都會使症狀反覆，除影響肺功能外，更進一步造成生活品質的影響。對於這些慢性氣道疾病的治療，正本清源很重要，正確診斷是關鍵。

為了要了解肺部的目前狀況，肺功能檢查是標準檢查項目。透過肺功能檢查，除了可以評估病患現有肺部的功能受限位置外，同時也了解對支氣管擴張劑的治療反應，協助醫師做臨床診斷。肺功能的檢查通常視病患嚴重度，大約三個月到六個月檢查一次。而胸部X光片的影像，也可以讓醫師了解問題所在，進一步對症下藥。

有許多共同疾病會干擾本身的氣喘疾病控制，例如胃酸逆流、睡眠呼吸中止、慢性肺阻塞等，都會是因為病患的不同生理狀況而有影響。

胃酸逆流要了解可能只是因口乾、打呼或藥物副作用所造成的症狀，若單純給予制酸劑幫忙有限，而是要找到上游原因對症治療。慢性肺阻塞性疾病多是因年齡問題導致肺功能下降，但此時和氣喘的小氣管發炎不盡相同，而可能伴隨著大氣管的軟化或肺氣腫等。呼吸中止更是造成大量的未經調節的空氣進入呼吸道，此時自然會造成胸悶等症狀，更進一步惡化氣喘控制。

當氣管結構長期被破壞，同時沒有解決氣管發炎的原因，就會造成病患後期會出現肺炎等併發症 。除了氣喘的標準治療外，評估疾病治療相關的臨床共病，也會是氣喘等慢性氣道疾病治療的重要關鍵。