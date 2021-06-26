我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

專家觀點／慢性肺部疾病正確診斷 對症下藥

諮詢／台北醫學院附醫胸腔內科主任周百謙、整理／記者黃妙雲

慢性肺部疾病如氣喘、慢性肺阻塞性疾病等，隨著抽菸史、空氣汙染、環境變遷、年齡改變，以及居家過敏原等問題存在，都會使症狀反覆，除影響肺功能外，更進一步造成生活品質的影響。對於這些慢性氣道疾病的治療，正本清源很重要，正確診斷是關鍵。

為了要了解肺部的目前狀況，肺功能檢查是標準檢查項目。透過肺功能檢查，除了可以評估病患現有肺部的功能受限位置外，同時也了解對支氣管擴張劑的治療反應，協助醫師做臨床診斷。肺功能的檢查通常視病患嚴重度，大約三個月到六個月檢查一次。而胸部X光片的影像，也可以讓醫師了解問題所在，進一步對症下藥。

有許多共同疾病會干擾本身的氣喘疾病控制，例如胃酸逆流、睡眠呼吸中止、慢性肺阻塞等，都會是因為病患的不同生理狀況而有影響。

胃酸逆流要了解可能只是因口乾、打呼或藥物副作用所造成的症狀，若單純給予制酸劑幫忙有限，而是要找到上游原因對症治療。慢性肺阻塞性疾病多是因年齡問題導致肺功能下降，但此時和氣喘的小氣管發炎不盡相同，而可能伴隨著大氣管的軟化或肺氣腫等。呼吸中止更是造成大量的未經調節的空氣進入呼吸道，此時自然會造成胸悶等症狀，更進一步惡化氣喘控制。

當氣管結構長期被破壞，同時沒有解決氣管發炎的原因，就會造成病患後期會出現肺炎等併發症。除了氣喘的標準治療外，評估疾病治療相關的臨床共病，也會是氣喘等慢性氣道疾病治療的重要關鍵。

併發症 空氣汙染 過敏

上一則

DIY蜂蜜檸檬水 消暑解渴助消化

延伸閱讀

打完疫苗應多喝水 只有這種人不行

打完疫苗應多喝水 只有這種人不行
台駐印度代表分享染疫經驗：鬼門關走一遭

台駐印度代表分享染疫經驗：鬼門關走一遭
染疫恐重症 醫師提醒心臟病患者注意高燒

染疫恐重症 醫師提醒心臟病患者注意高燒
不要輕忽確診 解隔離後...他「肺部受損」須戴氧氣機

不要輕忽確診 解隔離後...他「肺部受損」須戴氧氣機

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

2021-06-22 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「異位性皮膚炎」皮膚搔癢顆粒好難受 別忍快就醫

2021-06-20 00:30
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
肌肉隨著年紀增加慢慢減少，要增加肌肉量，只有做「阻力運動」才有效。(Getty Images)

遠離肌少症 掌握4要

2021-06-20 02:00
每日一顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）

雞蛋食用與保存 你該知道的幾件事

2021-06-19 02:00
加州這家養老院即將完工。

一年5.8萬起跳 優雅養老…你準備好了嗎

2021-06-13 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗