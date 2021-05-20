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男子出現雙下巴不是發胖 小心癌症上身

江良誠
李尚儀醫師表示，如發現甲狀腺出現腫塊，應到醫院檢查，及早發現是否為甲狀腺腫瘤。(圖／南投醫院提供)
李尚儀醫師表示，如發現甲狀腺出現腫塊，應到醫院檢查，及早發現是否為甲狀腺腫瘤。(圖／南投醫院提供)

30歲呂姓男子無意間發現自己脖子腫腫的，以為是變胖長出雙下巴，後來出現聲音沙啞時就醫，沒想到是甲狀腺癌的徵兆。經醫師安排手術治療，並送快速冷凍化驗，切片檢查結果確定是甲狀腺癌，因此當次手術便將甲狀腺切除，住院3天便出院。

台灣南投醫院耳鼻喉科醫師李尚儀說，甲狀腺屬於內分泌器官，位在頸部甲狀軟骨下方，氣管兩旁。甲狀腺內腫塊大多為良性，好發於女性，不過仍有少部分患者會變成惡性腫瘤，因此需定期安排追蹤治療。

李尚儀為呂先生安排電腦斷層檢查後，發現左頸有個5X4公分的甲狀腺囊腫，但因有鈣化點，進一步做細針穿刺，只是穿刺結果仍無法排除惡性腫瘤的可能性。討論後安排手術治療，並在手術中送快速冷凍化驗，切片檢查結果確定是甲狀腺癌。

李尚儀表示，甲狀腺癌一般早期病人無特別症狀，腫塊大可有氣管及食道之壓迫癥狀，如呼吸不暢，吞咽困難。 如果侵犯喉返神經可有聲音嘶啞。 早期均在一側甲狀腺發現一腫塊，活動可隨吞嚥上下運動。

早期甲狀腺癌很難與良性腫瘤區別，透過細針穿刺可增加診斷的機率，但並非百分之百準確。而造成甲狀腺癌原因很多，家族史、曾經接受頭頸部放射線照射治療、低碘化的飲食，但目前尚沒有確切結論。發現甲狀腺腫瘤後，會先接受細針穿細去判別良惡性的機率。醫師在根據抽取的細胞報告會依病況安排適合的治療方式。

腫瘤 台灣

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