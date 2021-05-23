蛀牙摩擦害「口內破皮」 不菸不吃檳榔竟罹口腔癌

口腔內傷口超過二周未癒合應立即就醫檢查，圖為示意圖。（本報資料照片）

不抽菸、不吃檳榔，口腔破皮可能罹患口腔癌。台灣 一名50歲女律師的大臼齒蛀牙嚴重，蛀牙稜角反覆摩擦左側口腔長達2個月，至大醫院就醫，切片檢查確診罹患口腔癌。醫師呼籲，若口腔內傷口超過二周未癒合，應立即就醫檢查。

彰化基督教醫院口腔顎面外科醫師蔡國陽表示，不菸不檳的口腔癌患者分為二大類型，一類是「免疫系統不佳」，如扁平苔蘚遺傳基因、塑化劑等環境荷爾蒙影響引起；另一類則是45至65歲的「長期口腔破皮」女性，常見口腔破皮原因，包括假牙不合、智齒不正、蛀牙稜角摩擦口腔內側等，當口腔黏膜長期受到刺激，就容易產生病變。

據統計，每天吃10到15顆的檳榔持續5年半，就可能罹患口腔癌。蔡國陽說，檳榔纖維粗糙，長時間嚼食就容易導致口腔破皮，進而增加細胞突變的機會，若檳榔再加上石灰，更添致癌 性。

口腔癌有幾大徵兆，觸摸傷口時會感受到下方有硬塊或有增厚感，或傷口超過14天沒有癒合，口腔不明原因出血或感到疼痛、麻木，有些患者口腔黏膜表面會出現白斑或紅斑，聲音沙啞、發音不清或舌頭活動受限，頸部摸到異常硬塊等，一旦出現類似徵兆應盡速就醫。

蔡國陽表示，口腔癌患者中，以嚼檳族為大宗，建議嚼檳族可改用新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等物取代，幫助戒檳榔。