我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

蛀牙摩擦害「口內破皮」 不菸不吃檳榔竟罹口腔癌

黃惠群
口腔內傷口超過二周未癒合應立即就醫檢查，圖為示意圖。（本報資料照片）
口腔內傷口超過二周未癒合應立即就醫檢查，圖為示意圖。（本報資料照片）

不抽菸、不吃檳榔，口腔破皮可能罹患口腔癌。台灣一名50歲女律師的大臼齒蛀牙嚴重，蛀牙稜角反覆摩擦左側口腔長達2個月，至大醫院就醫，切片檢查確診罹患口腔癌。醫師呼籲，若口腔內傷口超過二周未癒合，應立即就醫檢查。

彰化基督教醫院口腔顎面外科醫師蔡國陽表示，不菸不檳的口腔癌患者分為二大類型，一類是「免疫系統不佳」，如扁平苔蘚遺傳基因、塑化劑等環境荷爾蒙影響引起；另一類則是45至65歲的「長期口腔破皮」女性，常見口腔破皮原因，包括假牙不合、智齒不正、蛀牙稜角摩擦口腔內側等，當口腔黏膜長期受到刺激，就容易產生病變。

據統計，每天吃10到15顆的檳榔持續5年半，就可能罹患口腔癌。蔡國陽說，檳榔纖維粗糙，長時間嚼食就容易導致口腔破皮，進而增加細胞突變的機會，若檳榔再加上石灰，更添致癌性。

口腔癌有幾大徵兆，觸摸傷口時會感受到下方有硬塊或有增厚感，或傷口超過14天沒有癒合，口腔不明原因出血或感到疼痛、麻木，有些患者口腔黏膜表面會出現白斑或紅斑，聲音沙啞、發音不清或舌頭活動受限，頸部摸到異常硬塊等，一旦出現類似徵兆應盡速就醫。

蔡國陽表示，口腔癌患者中，以嚼檳族為大宗，建議嚼檳族可改用新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等物取代，幫助戒檳榔。

台灣 致癌

上一則

退休媽媽空巢期 放下操心 找回遺忘的自己

下一則

醫師提醒定期體檢「避險」 避免拖累子女

延伸閱讀

口唇發炎病因很多 應對症下藥治療

口唇發炎病因很多 應對症下藥治療
伍大衛牙科診所 提供全方位治療

伍大衛牙科診所 提供全方位治療
去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 他今年再患頰黏膜癌

去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 他今年再患頰黏膜癌
口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

熱門新聞

高纖食物在這裡

多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇

2021-05-16 02:00
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。(記者莊祖銘／翻攝)

53歲婦人頭暈牙痛拔掉5顆牙 竟是腦內長「珍珠」

2021-05-20 02:10
澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正表示，惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，是神經退化所引起的乾燥症。圖／澄清醫院中港院區提供

睡覺惡夢連連汗濕枕套 小心是帕金森氏症前期

2021-05-19 11:32
罹患罕病「嚴重複合型免疫缺乏症」的安安（前排右）在家人與成大醫院造血幹細胞移植團隊照顧下，平安長大。記者修瑞瑩／攝影

罕病「泡泡寶寶」小姊姊移植 3個月大 媽媽第一次抱

2021-05-19 11:33
低密度脂蛋白是動脈硬化性心血管疾病重要的原因之一。(Getty Images)

飲食清淡 為何膽固醇竟超標、心臟冠狀動脈嚴重阻塞？

2021-05-16 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

噩夢連連、汗濕枕套？當心「前期帕金森氏症」惹禍

2021-05-17 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線