「加齡臭」 找到來源有解

把身體多餘的油脂清洗掉，就不會有老人味。（本報資料照片）

「加齡臭」源自於日文，指的是隨著年齡增長而自然出現的一種體味，就是「老人味」。主要是皮膚表面分泌油脂、老廢角質與汗水，和空氣接觸氧化後所產生的氣味，成了加齡臭的主要原因。

臭味來源1

油脂氧化、被細菌分解，加上老廢角質堆積。

台北市聯合醫院中興院區的皮膚科主任潘企岳醫師指出，人的皮脂腺會分泌油脂，尤其是臉部、頭皮和胸口，更容易分泌大量皮脂，和空氣接觸久了，經過氧化作用再被細菌與微生物分解，人的身上就會冒出油耗味。

除了油脂，老廢角質也是加齡臭的氣味來源之一，潘企岳說，皮膚會不斷新陳代謝，身上有皮屑，要定期清洗，把老廢角質層洗掉，否則這些角質久了也會有氣味，如果再混雜油耗味、汗臭味，那體味就會相當難聞。

臭味來源2

牙周病、口腔衛生不佳，或有呼吸道疾病。

另外，有些老年人口腔衛生不佳，牙周病纏身，口腔會有異味；而呼吸道疾病也是身體異味的元凶，從肺部呼出來的氣體，無論是鼻腔或口腔，也會散出加齡臭。

老人味的狀況，在臨床經驗中，男性通常多於女性，潘企岳表示，男性的皮脂量本來就比女生多，容易出油，有加齡臭的機率就會高一點；而40歲以上的女性，因女性荷爾蒙分泌降低，男性荷爾蒙反而開始活化，也會使皮脂增加，而出現加齡臭。

但說也奇怪，明明同樣會產生油脂，為什麼年輕人沒有油耗味？潘企岳說，人類體內抗氧化物質會防止細胞氧化，年紀大後，會讓皮脂氧化增強，會進一步增加老人味程度。

臭味來源3

與飲食相關，肉食主義者體味較重。

在飲食部分，不直接影響油耗味，而是和汗味有關。潘企岳表示，肉食主義者因為攝取較多動物性蛋白質，使體內的氨含量提升，氨透過汗腺排出體外，就會讓汗味濃度提高，可能產生狐臭或汗臭、汗酸味。

至於「加齡臭」的出現，到底是不是身體出現問題的警訊？潘企岳坦言，臨床經驗沒有碰到相關的案例，過去也沒有課程內容是教學生以氣味判斷疾病，目前尚無相關研究，但基本上兩者沒有直接關係。不過洗腎的患者體味會比較重，因為身體氨濃度高，所以分泌的油脂、汗水氣味會特別重。

解決方案

1.找出異味來源，解決根本問題。

無論如何，要防止加齡臭最好的方法，就是注重個人清潔衛生。潘企岳說，如果異味是源自口腔，那就得做好口腔清潔、治療牙周病，氣味就會漸漸消失。

2.慎選清潔用品，不能只用清水洗。

有些長輩認為清潔用品有化學物，習慣以清水洗淨身體，潘企岳提醒，別以為這樣就能做好清潔，光用清水是沒有辦法去除多餘的油脂、老廢角質和汗垢的，長期下來身體就會累積一股怪味，所以一定要使用適合自己膚質的清潔用品。

3.經常更換衣物、床單。

貼身的衣物、枕頭、床單、棉被等，一定會沾附皮屑、油脂、汗水，要經常清洗更換，才不會讓寢具和衣物充滿異味。

4.若皮膚不乾燥，一天可清潔兩次。

一天要清潔幾次比較適合？潘企岳說，至少兩次才夠，視油膩程度增減，只要洗完皮膚不會太乾燥，能把多餘的油脂清洗掉，身體就不會有老人味。潘企岳認為，只要注重個人衛生，不管年紀再大，都不會散發出難聞的氣味。

噴香水除臭 恐適得其反

當身體已經有濃厚的體味，無論是老人味或是年輕人的汗臭味，都不建議噴香水或除臭劑，因為臭味加上香味會更可怕、更難聞。「車子也是要洗乾淨才能打蠟。」潘企岳說，最好的辦法就是加強清潔，再噴香水。至於止汗劑則是適合容易流汗的人，可以把汗孔堵住，減少汗臭味產生。