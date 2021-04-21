每日喝水1500cc 防尿道發炎

女性預防泌尿道感染，切記多喝水、勿憋尿。（本報資料照片）

台灣 一名女子如廁時有強烈的灼熱刺痛感，且尿液偏深黃色，醫師研判該女因憋尿導致尿道發炎，醫師更提醒女性、攝護腺肥大者和警察 等因工作喝水量不足的3憋尿族群要特別留意。

台灣衛生福利部台北醫院泌尿科主任張甫仲表示，膀胱猶如橡皮筋，長期憋尿容易造成彈性疲乏導致膀胱無力，且因尿液留滯太久，還可能引發尿道發炎，甚至導致血尿、尿滯留等併發症 。常憋尿族群包括女性、攝護腺肥大的中老年人，以及因工作因素喝水量不足的人員，如護理師、警察、櫃檯人員等。

張甫仲表示，因女性的泌尿道較短，細菌容易經由尿道進入膀胱引起發炎，若飲水量不足，比男性更容易罹患泌尿道感染，嚴重甚至會造成血尿等現象，而中老年人可能因攝護腺肥大，造成排尿不乾淨、殘存尿液、頻尿甚至尿滯留而完全無法解尿。

張甫仲建議民眾要養成良好的排尿及飲水習慣，出遊前除可先規畫及了解附近景點有無廁所，也可準備空瓶罐、塑膠袋、集尿器等儲尿小物，當無法離開交通工具時也能應急。

另外平時應多喝水，每日最少飲用開水1500cc，維持尿液外觀清澈淡黃，有助預防泌尿道發炎、感染。