「小兒疝氣」1年病發疼痛不已 4歲男童開刀隔天出院

小兒疝氣發生率約6%，男生發生率約為女生5倍。(本報資料照片)

4歲楊姓男童的右側腹股溝1年前發現鼓起突出物，家長考量他年紀小且無明顯症狀而未就醫，直到近來他的右側腹股溝疼痛才到就診。泌尿科醫師診斷為腹股溝疝氣，醫師詳細說明開刀治療計畫後，家長立即決定接受手術，當天住院完成疝氣修補術，術後病童恢復佳，第2天就開心出院返家。

台灣 苗栗醫院泌尿科醫師簡維弘表示，根據文獻，小兒疝氣發生率約6%，男生發生率約為女生5倍。

小兒疝氣多為胚胎發育過程中，殘留下來未消失的管袋狀腹膜（解剖名稱「鞘狀突」），由腹膜沿著精索或卵巢圓韌帶的旁邊延伸出腹壁，因此造成腹腔至腹股溝（或陰囊）有個相通的通道，腹內的器官如腸子、卵巢或大網膜，可藉由這個通道突出腹股溝，甚至掉到陰囊。

簡維弘指出，小兒疝氣可能無症狀，只在腹股溝處輕微突起，多半發生在運動、大哭大叫、用力咳嗽等腹壓增加時；通常只要身體平躺，腹部不用力，大部分可自行縮回腹腔。但須特別注意，如果腸子掉進疝氣囊的時間過久，將會使腸子卡在疝氣囊內導

致腸道阻塞，若卡住時間過久，有可能引發腸道壞死而致命，不可輕忽。

「疝氣」是小兒科常見疾病之一，只是孩子年紀還小不會表達，家長可從鼠蹊部觀察，若發現有硬塊，應先平躺放鬆試著讓突起物縮回，若發現硬塊持續凸起，應儘速就醫。

臨床上對小兒疝氣治療已非常成熟，通常小兒疝氣開刀考量幼兒無法配合，必須全身麻醉，術前要禁食6至8小時，避免麻醉誘導時嘔吐造成吸入性肺炎；手術約20至30分鐘可完成，術後傷口貼美容膠固定，約一周可痊癒。呼籲家長平時要多注意小朋友腹股溝是否有鼓起的症狀，若發現應儘速就醫治療。