居家戴「雷射生髮帽」救髮　藝人、網紅都瘋狂

圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎疫情 持續燃燒，網路視訊和網紅拍片盛行，許多人會擔心掉髮及頭髮稀疏造成人氣下滑；而需要頻繁吹、染、整燙頭髮的藝人，更是怕禿頭會影響形象及星運，因此近來在演藝圈，掀起了一股「雷射生髮帽」防禿頭熱潮。素有「省錢一哥」稱號的小鐘也加入「防禿一族」，趁通告空檔在家體驗居家穿戴式「雷射生髮帽」來保養頭髮；時尚大師Kevin老師更曾經飽受掉髮困擾，在醫師建議下使用雷射生髮帽治療，讓他找回一頭茂密秀髮。

時間就是髮量 毛囊存在就有機會救髮

皮膚科醫師鄭煜彬表示，掉髮是人體代謝的正常現象，但如果發現自己的頭髮越來越細就要提高警覺，有可能是雄性禿體質；或是每天掉髮超過100根有可能是俗稱鬼剃頭的圓禿或是休止期落髮。當髮際線變高或髮量變稀疏就是警訊，應儘快就醫檢查，千萬不要誤信偏方，拖延治療，讓髮量隨時間變稀疏，甚至破壞毛囊，影響治療效果，只要毛囊還在，就有機會再長出來。

針對仍有正常毛囊的掉髮或髮量稀疏患者，目前主要治療方式包括塗抹生髮水、口服藥物及使用低能量雷射，門診當中遇到許多男性掉髮患者，因擔心口服藥副作用，近來諮詢低能量雷射療法的患者明顯增加。不過，提醒患者在使用任何生髮治療前都應該先諮詢專業醫師，因為藥品的副作用其實遠比大家想像的小。最好在醫師的建議下，配合各種藥品與產品使用，才能達到安全及更好的效果。

臨床試驗：低能量雷射生髮帽有效提升頭髮覆蓋率

鄭煜彬醫師說明，低能量雷射（LLLT）採650nm~670nm單一波長紅光照射頭皮毛囊，可增加組織細胞的新陳代謝，刺激毛囊達到生髮效果，目前有業者設計成「雷射生髮帽」，並通過美國 FDA及台灣 衛福部核准使用，適用於早期輕度落髮、廣泛稀疏型禿髮及幫助植髮術後傷口復原及保養

根據台灣首次進行的低能量雷射生髮臨床試驗，將受試者頭皮分左右二邊進行雷射光照試驗，一邊採低能量雷射照射，另一邊則使用一般光照，試驗結果顯示，使用低能量雷射能夠將頭髮覆蓋率從11.2%提升到14.2％，相較於對照組的頭髮覆蓋率從12.8%下降到11.8%，可以明顯地看出，若患者的毛囊在還沒有形成疤痕前，使用低能量雷射治療確實是能夠改善禿髮的狀況。

居家戴「雷射生髮帽」救髮 藝人也瘋狂

藝人小鍾表示，因為上通告的關係，所以常常要使用定型液或髮蠟來固定頭髮，儘管每次回到家都會做好頭部清潔，但隨著年紀漸長還是會擔心掉髮的問題，可是有的時候通告忙起來，也不一定有時間可以跑健髮中心照顧頭髮。用「雷射生髮帽」就非常方便，可以在家滑手機或睡前戴著，固定使用25分鐘就會自動停止的貼心設計，不用擔心戴著沒拿下來會有安全問題，而在頭頂運作時沒有痛感，只感覺到溫熱感很舒適，是一款方便又好用的高科技頭髮照護設備。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49658/





喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49658/更多健康資訊