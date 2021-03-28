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頭暈無力是中風前兆？當心「頸動脈阻塞」惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

84歲老翁日前在家時突然2次頭暈無力，家屬擔心中風送到醫院就醫，診斷並非中風，但左頸動脈已阻塞99％，隨時可能腦中風，裝了支架解危。

8成中風為缺血性腦梗塞

台灣衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，一般而言，頸動脈超音波估計醫師，或是沒症狀80％以上阻塞，最好要以心導管處理，如果不處理，後續中風的機率大。據統計，高達8成的中風為缺血性腦梗塞，其中約有2成肇因於頸動脈阻塞。  

頸動脈阻塞 嚴重恐致中風

頸動脈超音波估計的阻塞程度和實際情況會有誤差，要真正確認阻塞程度的只有心導管；一旦完全阻塞，血流進不到腦部，可就危險了

王彥翔醫師指出，頸動脈是供應腦部血流的重要通道，阻塞的原因主要是粥狀硬化斑塊沉積，導致血管內膜增厚，進而阻塞血管，或形成血栓剝落阻塞頸動脈血管或腦血管，造成腦部阻塞性中風。 

頸動脈斑塊原因多 危險因子要當心

王彥翔醫師提及，導致頸動脈斑塊的原因包括年紀大、吸菸、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、缺乏運動及家族史等，高風險患者需要積極控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子，維持良好生活習慣，不抽菸、不酗酒、多運動，讓血管動脈粥狀硬化斑塊不再繼續增厚。 

王彥翔強調，這起個案幸好是患者家屬有警覺送醫，醫院跨科及時處理，不然，若以為老人日常頭暈也是常見的事，稍微輕忽可能就後果嚴重，甚至挽救不回性命。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49472/

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