60歲師久坐少運動 引發腿部深層靜脈栓塞險喪命

圖片來源 ／健康醫療網

隨著飲食與生活習慣西化，肥胖 人口比例增加，臨床上，深部靜脈栓塞患者不僅越來越常見，且年齡層也逐漸下降。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師蘇彥伯指出，腿部深層靜脈栓塞，不僅恐會造成局部的腫脹不適，也可能因血液不流通造成局部軟組織的感染，嚴重時還可能會誘發缺氧甚至休克，是致死率較高的疾病。

一起床右腿腫脹疼痛 原來是深部靜脈栓塞惹禍

一名60歲大學教師，中年後有肥胖情況，健康檢查時也發現血壓 和血脂肪偏高問題，但因平時未有不適，因此並不以為意，直到某天起床發現右腿腫脹，顏色泛紅，且感到緊繃疼痛，緊急就醫檢查，醫師發現患者右腿的深層靜脈內有大塊血栓阻斷了血流，所幸經住院採以抗凝血藥後，已順利紓緩腫脹情況。

肥胖又高血脂 埋下誘發血栓危險因子

蘇彥伯醫師解釋，這名大學教授因平時得坐上一兩個小時的車程從住家來回學校，且未有運動習慣，加上長年的肥胖及高血脂導致血管發炎產生內皮的傷害，因此埋下誘發血栓的危險因子，檢查上除了會安排抽血檢驗，也會同時安排超音波或電腦斷層了解血栓嚴重程度，若病患同時有胸悶、胸痛症狀，則會進一步安排胸部電腦斷層確定是否有肺部的血栓。

養成良好生活習慣 遠離深部靜脈栓塞找上門

若確診有深部靜脈栓塞，治療上則會先給予強效的抗凝血藥物阻止血栓形成，若血栓很多延伸到大腿深層大靜脈，有時也會合併使用導管的方式。蘇彥伯醫師強調，通常病人在住院治療穩定後，都會持續口服的抗凝血藥物治療至少3到6個月，才能慢慢消除血栓，預防勝於治療，平時應積極控制體重並維持良好生活習慣，避免久坐且適度運動，並定期健康檢查，才能降低誘發疾病的機率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49398/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49398/更多健康資訊