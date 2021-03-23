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高膽固醇血症猝逝 醫師曝「6大高危險族群」

黃惠群
有高血壓疾病、吸菸等是罹患高膽固醇血症的高風險族群。（本報資料照片）
有高血壓疾病、吸菸等是罹患高膽固醇血症的高風險族群。（本報資料照片）

醫師指出，罹患高膽固醇血症可能使血管阻塞，臨床因心肌梗塞猝死者中，有7、8成患者有高膽固醇血症。

高密度脂蛋白膽固醇被稱為「好」膽固醇。台大醫院心臟內科教授、心臟檢查室主任王宗道認為，血液中的「總膽固醇／高密度脂蛋白膽固醇（HDL）」可衡量是否罹患高膽固醇血症。一般人數值大於5，即罹患高膽固醇血症，抽菸、高血壓糖尿病及家族有心血管病史者，數值大於4就要提高警覺，裝設心臟支架及本身有心血管相關疾病者更危險，數值大於3即罹患高膽固醇血症。

王宗道進一步說明，單一數值過大並未必是高膽固醇血症，當總膽固醇數值260mg/dl，高密度脂蛋白膽固醇70mg/dl，單看總膽固醇數值覺得高，但兩者相除，比值為3.7，並未超出一般人罹患高膽固醇血症的標準。

遺傳基因是高膽固醇血症的致病原因，王宗道指出，遺傳因素占高膽固醇血症致病原因中7到8成。台北新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，基因遺傳因素只能依靠用藥改善膽固醇代謝。

飲食習慣不佳導致罹患膽固醇血症者則占2到3成。鍾伯欣提醒，為避免罹患高膽固醇血症，民眾日常飲食勿攝取過多熱量，應避免高鹽、高油飲食。台大心臟內科主治醫師王怡智建議，高危險族群尤應避免食用高膽固醇食物，如動物內臟、雞蛋、帶殼海鮮及牛肉、紅肉等。

罹患高膽固醇血症後恐致血管阻塞，大增罹患心、腦血管疾病，如心肌梗塞、腦中風機率，王宗道表示，臨床上，「心肌梗塞猝死者中，高達7、8成有高膽固醇血症」，目前一般藥物治療至少能減少2成血管阻塞發生率。

高風險族群如「40歲以上男性及50歳以上女性」、「抽菸者」、「有家族病史」、「本身有心腦血管疾病者」，或有「高血壓」丶「糖尿病」疾病者，王宗道建議，每年應至少做1次抽血檢查。

有高血壓疾病、吸菸等是罹患高膽固醇血症的高風險族群。（本報資料照片）
有高血壓疾病、吸菸等是罹患高膽固醇血症的高風險族群。（本報資料照片）

高血壓 糖尿病 猝死

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