被狗咬到怎麼辦？ 你該擔心的是破傷風而非狂犬病

圖片來源 ／健康醫療網

若突然被家中或鄰居的貓狗攻擊，受到咬傷或抓傷時，應該如何處理？是否要立刻施打狂犬病或破傷風疫苗 ？花蓮慈濟醫院急診部醫師林昀寬說，民眾多半以為要立即施打狂犬病疫苗，事實上狂犬病在台灣 貓狗身上幾乎已經絕跡，反倒是破傷風疫苗根據傷口髒污程度有必要施打，受傷第一時間確認脫險後，應檢視傷口並立刻止血。

依據傷口嚴重程度 建議就醫施打破傷風

被貓、狗抓傷或咬傷時，應先以清水或肥皂水清洗傷口，再以優碘或酒精消毒，林昀寬醫師提醒也要看傷口狀態，若是血流不止，應直接加壓止血並趕緊送醫。一般來說，若皮膚完整，僅是被舔到，當然不用就醫；傷口若有破皮，如小抓傷、較淺的咬傷，滲血或是10分鐘內止血，便會讓人猶豫到底是否應該就醫。

林昀寬醫師表示，若被動物攻擊至流血，建議還是至醫院檢查，避免感染，如被野貓、野狗攻擊，傷口很髒，便需考慮施打破傷風疫苗，並給予抗生素治療。除非是在山林間被其他野生動物攻擊，像是獾、白鼻心、錢鼠等就必須懷疑有狂犬病可能，可盡量將咬人動物繫留觀察10天，或記得動物特徵，不要冒險捕捉。

有時被咬傷的傷口較長較深，也不一定會縫合傷口，因為動物口腔中細菌很多，縫合後容易造成傷口深處感染，除非傷口真的很大，醫師可能會以少針數稍微縫合，同時給予抗生素，這類型的傷口也不適宜貼人工皮，林昀寬醫師表示，有可能導致表皮癒合但傷口深處未癒合的情況。

被動物攻擊謹記4要點 記、沖、送、觀保平安

基本上若被貓、狗攻擊導致受傷，只要好好照護傷口，都不必太緊張。但都市區之外，還是有被野生動物攻擊的可能性，林昀寬醫師提醒4要點，「記」得動物特徵、「沖」洗傷口15分鐘再以優點或酒精消毒、「送」醫評估是否接種疫苗並處理傷口、繫留咬人動物「觀」察10天是否有狂犬病特徵。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49223/

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