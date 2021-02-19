我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

「沙發馬鈴薯」導致慢性疼痛 3招有助緩解

王昭月
第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持直立，一腳往後彎曲以同側的手抓腳，將腳盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊繃為止。（記者王昭月／攝影）
第1招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持直立，一腳往後彎曲以同側的手抓腳，將腳盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊繃為止。（記者王昭月／攝影）

台灣一名40左右的男子因宅在家久坐不動，導致下背肌肉僵硬、痠痛而求醫，物理治療師陳慧瑩說，民眾長假期間久坐不動當「沙發馬鈴薯」，不好好處理，可能導致慢性疼痛，嚴重的可能引發下肢深部靜脈血栓，不可輕忽。

陳慧瑩表示，長時間久坐不動，很容易引起背部肌肉僵硬、痠痛，沒好好處理，會導致慢性疼痛使得肌肉發炎，也容易引起肩頸肌肉僵硬痠痛、眼睛不適、肌膜疼痛症及落枕等，嚴重者，更可能會引發下肢深部靜脈血栓

她建議三招，緩解身體不適，第一招「牽拉股四頭肌運動」，民眾站立時身體保持目立，一脚往後彎曲以同側的手抓脚，將脚盡量往臀部方向拉提，直到大腿前側覺得緊綳為止，達到伸展股四頭肌的效果。

第二招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。

第三招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動，把頭和尾椎往地板方向，肚臍往天花板方向動作，達到伸展背部肌肉的效果，每招動作可維持15秒，重覆20次。

陳慧瑩表示，平日每隔30分鐘或1小時就應起身活動至少5分鐘，做做簡單的伸展運動，活動筋骨，並應多補充水分，避免脫水。

第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板...
第3招「貓與駱駝運動」，採四點著地，當下背放鬆時，把頭和尾椎抬高，將肚臍靠近地板；維持15秒後，接著往反方向動。（記者王昭月／攝影）
第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果...
第2招「膝抱胸運動」是躺床上屈膝，雙手抱腳盡量往胸前靠近，達到伸展下肢肌肉的效果。（記者王昭月／攝影）

肌肉 台灣

上一則

過年打麻將玩通宵 年後下背痛、坐骨神經痛如何舒緩？

下一則

年後體重失控？營養師教7招急救法

延伸閱讀

天冷運動要暖身 預防足底筋膜炎

天冷運動要暖身 預防足底筋膜炎
新年當「沙發馬鈴薯」招來痠痛 試這3招可緩解

新年當「沙發馬鈴薯」招來痠痛 試這3招可緩解
秀美式肌肉！Cadillac 兩款新「暴力房車」今夏上市

秀美式肌肉！Cadillac 兩款新「暴力房車」今夏上市
專家觀點／腰痠背痛超過3個月 要特別當心

專家觀點／腰痠背痛超過3個月 要特別當心

熱門新聞

頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

2021-02-14 16:19
美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

2021-02-16 10:47
很多人會吃香蕉減重。（記者胡蓬生／攝影）

吃香蕉減肥 要選不成熟青蕉

2021-02-14 01:00

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
冬季運動宜遲不宜早（本報資料照片）

天氣變冷 這5件事…千萬別做！

2021-02-15 02:00
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%