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4月大嬰兒不喜歡喝奶了…原來是腸套疊惹禍

陳斯穎
新竹一名4個月大的嬰兒腸套疊，經過「顯影劑灌腸復位術」治療，已恢復健康。（圖：中醫大新竹附醫提供）
新竹一名4個月大的嬰兒腸套疊，經過「顯影劑灌腸復位術」治療，已恢復健康。（圖：中醫大新竹附醫提供）

一名四個月大的嬰兒斷斷續續哭鬧，父母一開始以為是撒嬌，後來無法安撫，甚至出現不喜歡喝奶的異常表現，立刻警覺送急診，經超音波確認為腸套疊，立即會診小兒科，並整合影像放射科及麻醉科團隊，施以「顯影劑灌腸復位術」，手術後嬰兒恢復健康，已可正常解便。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，腸套疊是小兒常見的腹部急症之一，腸套疊是指一段腸子被推擠到另一段腸子裡，可以是大腸套入大腸、小腸套入大腸、小腸套入小腸，或甚至是小腸套入小腸後再套入大腸的「連環套」。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，腸套疊是小兒常見的腹部急症之一。（記...
中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，腸套疊是小兒常見的腹部急症之一。（記者陳斯穎／攝影）

典型腸套疊好發在六個月以上到三歲幼童，此案例只有四個月大的嬰兒，求診時可能多被認為是腸胃炎、腹脹或便祕等病症引起。幸好急診室醫師臨床經驗豐富，先以X光基本檢查，再掃腹部超音波，迅速確診為腸套疊。

醫界仍不清楚腸套疊真正發生原因，小兒科醫師林佐臨說，若發現嬰兒出現間歇性哭鬧，食慾明顯改變，嘔吐，一定要盡速就醫。等到出現血便，看起來很像「草莓果醬」，代表腸套疊時間拖延過久，腸道組織缺血，黏膜糜爛壞死出血（血便），最後導致腸壁破裂穿孔而引發腹膜炎；若發炎感染擴散到全身，恐會造成敗血症休克。

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