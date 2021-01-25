我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

40歲男頭摔倒後意識混亂 「隱球菌」作祟險喪命

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名40歲羅先生，日前因連續頭疼兩星期，自行服用止痛藥後仍未改善，直到不慎在家跌倒，出現意識混亂、情緒起伏大等情況，緊急就醫檢查，確診為隱球菌引發的腦膜炎；所幸經給予抗生素治療後，患者已順利康復出院，後續持續接受回診追蹤。

隱球菌存在土壤、植物 呼吸道吸入即會感染

隱球菌多存在土壤、鴿糞、植物等環境，屬於黴菌的一種，不僅會藉由呼吸道吸入感染，也可能經傷口或飲食感染，又以免疫力缺陷患者為高風險族群。台灣衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫師指出，隱球菌入侵身體後，會根據侵犯肺、皮膚黏膜、泌尿道、眼睛等不同器官出現不同症狀，但一旦感染中樞神經系統，則可能誘發腦膜炎，不得不慎。

隱球菌與免疫疾病有關？多位患者皆檢測出抗體

南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，這名患者在住院期間經詳細檢查也發現罹患少見的免疫疾病「抗GMCSF因子抗體症候群」，目前致病機轉尚未明確，不能確定是否與隱球菌感染有關，但臨床上已有多位隱球菌併發腦膜炎患者皆檢測出該自體免疫抗體。

隱球菌感染症狀不典型 容易拖延就醫治療

隱球菌感染的症狀較不典型，容易被誤以為是感冒，尤其許多民眾遭感染後，因不了解疾病的嚴重性而自行服藥，反而拖延就醫時期，使病症加劇。鄭耕兆醫師強調，若出現肺炎、頭痛、發燒、視力喪失甚至合併意識不清、譫妄、抽搐等症狀，應盡快就醫檢查，儘早確診，就能儘早接受適當治療。

【延伸閱讀】

選擇醫美療程先等等　醫美顧問：肌膚檢測再決定

多發性骨髓瘤復發別怕　復發積極治療效果佳

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48878/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48878/更多健康資訊

編輯推薦

檢測 免疫力 福利

上一則

3技巧+3密碼 助長輩開心動起來

下一則

保肝像養車 千萬別等「故障」才挽救

延伸閱讀

插管、氣切維持呼吸道暢通 有助盡快復元

插管、氣切維持呼吸道暢通 有助盡快復元
「氣泡水」當水喝？ 這些人當心胃食道逆流

「氣泡水」當水喝？ 這些人當心胃食道逆流
寶寶喝多少奶量才算足夠？兒科醫揭標準

寶寶喝多少奶量才算足夠？兒科醫揭標準
越吃越想睡？麵食、零食、含糖飲料上榜

越吃越想睡？麵食、零食、含糖飲料上榜

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

2021-01-18 01:00
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
(取材自健康醫療網)

1晚尿十次 6旬翁退休人生險變調

2021-01-21 01:30
(取材自健康醫療網)

老年人骨鬆經不起跌倒 專家授「防跌秘訣」

2021-01-20 00:45
海鮮。(本報資料照片)

10種食物 預防或緩解胃食道逆流

2021-01-19 02:00
山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）

營養師大推！食補2湯品 增強免疫力

2021-01-20 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點