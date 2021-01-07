B肝任意停藥爆發肝衰竭 才6小時連妻都認不得

(取材自健康醫療網)

一位約50多歲的B型肝炎患者，長期服用口服抗病毒藥物控制病情，卻在一次自行停藥後，急性肝炎發作導致嚴重肝衰竭，須緊急換肝保命。收治此患者的林口長庚肝臟科許朝偉主任表示，早上到急診室探望他時，意識還清楚且對答如流，沒想到才六小時患者開始語速變慢、語無倫次甚至連身旁的妻子都認不得了。所幸順利找到適合的捐肝者，才將他從鬼門關拉回來，至今妻子都陪著他回門診追蹤，好好接受治療，絕對不再任意停藥。

B肝症狀不明顯 肝病悄上門也不自知

B型肝炎初期症狀不明顯，像是疲憊、胃口不佳等，讓許多患者因此忽略罹患肝病的風險！許朝偉主任表示，若患者已經發現肝功能指數 異常，就會先驗B、C肝，若B肝表面抗原呈現陽性超過六個月，會建議患者驗病毒量及表面抗原定量，看病毒的活躍性。根據統計， E抗原陽性的患者每一年有近3成的機率會引起肝臟發炎，這群患者進展成肝硬化，肝癌的風險也大，建議盡快接受治療。

口服抗病毒藥物安全又方便 長期用藥肝癌風險降6成

現今治療B型肝炎主要以口服抗病毒藥物和干擾素為主，目前患者多數選擇口服藥來抑制B肝病毒的複製。許朝偉主任表示，口服抗病毒藥物具有安全性高、副作用低，只需依照腎功能調劑量 (也有不需調劑量的藥)、不用擔心藥物的交互作用等優點，因此治療上較方便且簡單，臨床上幾乎替代副作用高且必須皮下注射的干擾素。他進一步表示，長期服用口服藥的肝硬化患者，是有可能逆轉肝硬化，肝纖維化狀態獲得改善。且根據研究報告指出，長期用藥的患者比未用藥的患者得到肝癌的風險下降6成，死亡率也下降8成，因此許朝偉主任呼籲，B肝患者一定要積極追蹤且治療，若等到肝臟損傷太嚴重，肝細胞再生能力減少後才用藥，可能為時已晚！

提高B肝病識感 積極追蹤減少受肝病的威脅

許朝偉主任表示，若B肝患者併有肝癌家族病史，男性，年紀超過40歲且E抗原陽性，高病毒量或肝硬化的患者，都是肝癌的高風險族群，除了早日接受藥物治療外，定期追蹤抽血及腹部超音波是非常重要的 (缺一不可)；如果是停口服抗病毒藥物的患者更應遵從醫囑，每4至6周回診追蹤；若發現胃口不佳、小便有茶色等異狀，也盡快回診抽血檢查。他說到，期望透過政府、醫院、相關團體的努力，提高患者的病識感，讓整體的肝病相關死亡率再下降，減少受到疾病的威脅，一起盼治癒的黎明到來，讓消滅B肝不是夢。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48681/

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