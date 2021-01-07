我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

B肝任意停藥爆發肝衰竭 才6小時連妻都認不得

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一位約50多歲的B型肝炎患者，長期服用口服抗病毒藥物控制病情，卻在一次自行停藥後，急性肝炎發作導致嚴重肝衰竭，須緊急換肝保命。收治此患者的林口長庚肝臟科許朝偉主任表示，早上到急診室探望他時，意識還清楚且對答如流，沒想到才六小時患者開始語速變慢、語無倫次甚至連身旁的妻子都認不得了。所幸順利找到適合的捐肝者，才將他從鬼門關拉回來，至今妻子都陪著他回門診追蹤，好好接受治療，絕對不再任意停藥。

B肝症狀不明顯 肝病悄上門也不自知

B型肝炎初期症狀不明顯，像是疲憊、胃口不佳等，讓許多患者因此忽略罹患肝病的風險！許朝偉主任表示，若患者已經發現肝功能指數異常，就會先驗B、C肝，若B肝表面抗原呈現陽性超過六個月，會建議患者驗病毒量及表面抗原定量，看病毒的活躍性。根據統計， E抗原陽性的患者每一年有近3成的機率會引起肝臟發炎，這群患者進展成肝硬化，肝癌的風險也大，建議盡快接受治療。

口服抗病毒藥物安全又方便 長期用藥肝癌風險降6成

現今治療B型肝炎主要以口服抗病毒藥物和干擾素為主，目前患者多數選擇口服藥來抑制B肝病毒的複製。許朝偉主任表示，口服抗病毒藥物具有安全性高、副作用低，只需依照腎功能調劑量 (也有不需調劑量的藥)、不用擔心藥物的交互作用等優點，因此治療上較方便且簡單，臨床上幾乎替代副作用高且必須皮下注射的干擾素。他進一步表示，長期服用口服藥的肝硬化患者，是有可能逆轉肝硬化，肝纖維化狀態獲得改善。且根據研究報告指出，長期用藥的患者比未用藥的患者得到肝癌的風險下降6成，死亡率也下降8成，因此許朝偉主任呼籲，B肝患者一定要積極追蹤且治療，若等到肝臟損傷太嚴重，肝細胞再生能力減少後才用藥，可能為時已晚！

提高B肝病識感 積極追蹤減少受肝病的威脅

許朝偉主任表示，若B肝患者併有肝癌家族病史，男性，年紀超過40歲且E抗原陽性，高病毒量或肝硬化的患者，都是肝癌的高風險族群，除了早日接受藥物治療外，定期追蹤抽血及腹部超音波是非常重要的 (缺一不可)；如果是停口服抗病毒藥物的患者更應遵從醫囑，每4至6周回診追蹤；若發現胃口不佳、小便有茶色等異狀，也盡快回診抽血檢查。他說到，期望透過政府、醫院、相關團體的努力，提高患者的病識感，讓整體的肝病相關死亡率再下降，減少受到疾病的威脅，一起盼治癒的黎明到來，讓消滅B肝不是夢。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48681/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48681/更多健康資訊

編輯推薦

指數

上一則

眼睛脹痛是眼壓高？你是用眼過度還是青光眼？

下一則

17歲男罹女乳症遭霸凌 微創手術助重拾自信

延伸閱讀

聞不到味道是老化現象？中醫師解析嗅覺障礙3原因

聞不到味道是老化現象？中醫師解析嗅覺障礙3原因
滿口蛀牙不一定是沒有好好刷牙！張口呼吸是元兇

滿口蛀牙不一定是沒有好好刷牙！張口呼吸是元兇
天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用

天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用
半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

熱門新聞

入睡後，身體沒有進行活動，氣溫降低導致室內太冷時，手腳若沒有足夠保暖會使局部血液循環變差，肌肉過度收縮就容易導致抽筋。（圖：健康醫療網）

半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

2021-01-03 01:45
一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血。（圖：健康醫療網提供）

痛！手指甲旁「倒刺」居然跟新冠疫情有關？

2020-12-31 00:50
民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思。（圖：健康醫療網提供）

搶救腦中風怎麼做？醫破解3大「惱人迷思」

2020-12-31 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

心臟衰竭三大臨床表徵 「累、喘、腫」你有哪一項？

2021-01-04 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期盯螢幕如何保健眼睛？醫曝關鍵在「姿勢」

2021-01-02 01:00
(取材自健康醫療網)

天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用

2021-01-06 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕

不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選