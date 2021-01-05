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長期低頻噪音傷耳神經 女工程師戴遮蔽器治好耳鳴

黃寅
澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏指出，患者戴上耳鳴遮蔽器，耳鳴問題已改善。（圖：澄清醫院中港院區提供）
澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏指出，患者戴上耳鳴遮蔽器，耳鳴問題已改善。（圖：澄清醫院中港院區提供）

在高科技廠上班的36歲女工程師，連續雙側耳鳴三個月，曾被診斷是焦慮而服用安眠藥才能入睡，睡醒後耳鳴依舊存在。台灣澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏指出，經詳細檢查確診是因長期噪音造成聽神經受損，藥物治療效果不佳，經量身打造的「耳鳴遮避器」幫助，才解決耳鳴困擾。

這名患者一度懷疑是否因中耳炎引起耳鳴，她曾到診所看診，並未發現耳內的異常，卻一直聽到像指甲刮過玻璃的嘰嘰耳鳴，被診斷是焦慮症引起的耳鳴，開給她一些鎮靜的藥物，幫她好好睡覺。

但是該患者的耳鳴情況相當特殊，經精密聽力儀器檢測，發現在4K頻率的聽力明顯下墜，顯示是受到「噪音」的長期影響，使聽神經受損才引起耳鳴。

該患者認為她的工作環境並沒有刺耳的噪音，在工作機檯只有低沉音頻的聲響，怎麼會是噪音讓她的聽神經受損？

郭哲宏解釋，所謂影響聽神經的噪音，並不代表是那些明顯的刺耳的聲音，而是在一定音頻下的環境，當場雖然未感覺到是噪音，但長期又持續的接收該聲音的影響，仍然會引起聽神經的傷害。

當聽力損失到一定程度後就會造成耳鳴。而耳鳴的聲音千奇百怪，可能為單側或雙側，這類的耳鳴在藥物治療較難獲得立即效果，只能保守改善睡眠品質，睡醒後往往又昏昏沉沉，影響工作情緒。

「治療這類耳鳴，最好從聽神經的訓練和大腦的習慣著手！」郭哲宏說，依患者的聽力狀況和耳道結構讓患者量身打造耳鳴遮避器，調整與耳鳴的音頻一致，每天睡眠前放進耳道內佩戴約一小時，開始訓練聽神經，讓大腦感受到這樣的耳鳴音頻是可接受的，經二到三個月的訓練，大腦已經「習慣」，不認為那是無法接受的耳鳴，就再也「聽」不到耳鳴惱人的聲音。

在耳鳴遮避器的幫助下，這位高科技女工程師的耳鳴已完全消失，為了避免再傷害她的聽神經，建議她工作時要戴上耳塞或耳罩。

郭哲宏說，耳鳴的原因很多，耳鳴的困擾往往會伴隨患者的失眠或是極度憂鬱。耳鳴治療好後，其憂鬱情緒也會消失，根據該門診的耳鳴患者評估，經耳鳴評估檢測後，約有一半以上的耳鳴患者適合以耳鳴遮避器改善，並獲得很好的效果。

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