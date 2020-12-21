抗生素當消炎藥 吃出抗藥性

無論是抗生素或類固醇，都屬處方用藥，必須醫師開立才能取得。（本報資料照片）

50多歲的陳太太最近腰痠背痛，她習慣性拿起家中庫存的「紅白相間」膠囊，當作消炎藥吃下肚，但症狀沒有改善，不得不到診所就醫。她一坐下來就問醫師，她吃了之前醫師開立的消炎藥，腰痠背痛卻沒好，是不是身體差讓藥物沒效？醫師仔細詢問才發現，陳太太自認的「消炎藥」，根本就是抗生素。

●服用過量 引發腹瀉

「很多人把抗生素當作消炎藥。」中華民國藥師公會全聯會發言人、開業藥師黃彥儒表示，很多長輩一來藥局 就說要買消炎藥，特別指名紅白相間膠囊，一聽就知道又是一位把抗生素當消炎藥使用的民眾。

黃彥儒表示，抗生素被誤以為消炎藥，不是沒有原因，人體發炎反應，其中一項原因就是感染，造成感染的原因，多為細菌引起，抗生素主要作用就是殺死細菌，避免擴大感染，當發炎的主因消失後，疼痛也跟著消失，連帶會讓民眾誤以為那顆紅白相間的藥物，就是消炎藥。

不過，若遇上病毒引起的感染如感冒、寄生蟲感染、外傷發炎、扭傷等，服用抗生素一點效果也沒有，且服用過多還會帶來嚴重副作用。

黃彥儒表示，有些民眾發現藥物效果不佳，不會馬上意識到「吃錯藥」，反而會吃更多，沒有藥還會跟朋友要。過量服用抗生素，最常見的副作用就是腹瀉，抗生素進入胃裡，擾亂腸胃道細菌叢，若依醫囑使用，不會有什麼影響，過量使用就會讓腸胃道原本的秩序大亂，引發腹瀉。

●慢性病藥 吸收變差

有些長輩有慢性疾病，抗生素的成分多為四環素、喹諾酮類，若同時與慢性病藥物使用，會降低其他藥物的吸收，影響疾病控制。最嚴重的副作用就是產生抗藥性，當一般抗生素對於民眾無效時，下一次生病恐需要用最後一線藥物對抗疾病，甚至最後無藥可用。

黃彥儒表示，真正的消炎藥其實是類固醇，常見的成分有兩類，類固醇、非類固醇性消炎藥（NSAIDS）； 類固醇成分的消炎藥，可減輕骨破壞性疼痛、神經或脊髓受擠壓引起的疼痛，而自體免疫引起的疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，類固醇都是第一線的治療用藥。

而非類固醇性消炎藥最廣為人知的應該就是阿斯匹林，它具有鎮痛、消炎及解熱效果，可針對風濕性關節炎、骨關節炎、經痛、牙痛等作為消炎止痛。

黃彥儒表示，無論是抗生素或類固醇，都屬於處方用藥，必須要醫師開立才能取得，而醫師開立的藥品應依照醫囑服用完畢，特別是抗生素，一定要吃好吃滿，否則也會有抗藥性的問題，千萬不要囤藥，並認為目前的症狀與上次雷同，或是認定該藥物的作用，就貿然使用，反而會引發不必要的副作用，甚至影響身體健康。