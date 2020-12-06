罩杯飆升 女性為己而美

社群媒體興起後，網紅大露事業線，女性要求的罩杯也愈來愈大。（本報資料照片）

『以前女性隆乳多是為了改善夫妻關係，現在愈來愈多年輕女性為了自己而來，也不在意讓人家知道是「假」的，只要大又美麗，能自信展現身材就好。』為許多年輕女性隆乳的台灣 開業整形外科醫師邱大睿如此分析。

就愛又大又圓

十年來隆乳市場的變化，站在第一線的整形外科醫師看得最清楚，「我曾經幫一位女性健身 教練隆乳，由於患者的需求與一般人不同，加上受歐美健身教練影響，女教練希望愈大愈好，甚至超出本身乳房寬度、兩顆圓圓掛在胸口也沒關係，而且她們的伴侶也是同樣想法。」這讓邱大睿非常驚訝。

邱大睿說，健身教練因為運動的關係，只有肌肉、脂肪很少，而脂肪最多的雙峰就很容易在健身過程中「消失」。更由於健身很常使用到胸大肌，因此植入物的位置就得在胸大肌上面的筋膜層，而為了運動教學時乳房不會跟著動作亂跑，則必需選擇像是「霧面記憶果凍」這類的微絨毛材質，才能跟組織緊密貼合。

大方展露身材

這些願意展露身材的女性，也大方的在社群媒體 分享自己隆乳的經驗。邱大睿兩年來已幫二、三十位女教練隆乳，年紀幾乎都在30歲以下，與十多年前隆乳年齡多為40歲以上的女性，足足年輕了10歲。

女力覺醒讓年輕女生有「早做早享受」的想法，而隆乳的罩杯也「UP」升級，以前C罩杯就讓女性很滿意，現在做太小還會被抗議，都要至少Ｄ罩杯起跳。邱大睿還為一名女性加量為F罩杯550cc，他無奈地說：「這是我做過最大的罩杯，術前有盡量和患者溝通，但患者堅持大就是美。」

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科暨癌症中心主治醫師張智皓也發現，社群媒體興起後，網紅大露事業線，女性要求的罩杯也愈來愈大。

乳癌重建一條龍手術，保住健康、找回雙峰。

其實，最早的隆乳手術是因身體殘疾進行義乳重建。擁有乳房外科及整形外科雙專科的張智皓指出，早年乳房外科為了救命，把胸部能切的全切除，但現今已認為乳癌患者不必在「命」與「美」之間二選一，醫療已發展出為了乳癌患者進行乳房全切時，保留乳頭及皮瓣，再使用植入物重建，並讓另一邊的健康乳房「順便升級」，這種「一條龍」的手術方式，讓患者因病進開刀房切除乳房，出來時雙乳並沒有消失，反而更美，是種「逆轉勝」的概念，很受癌友歡迎。

一台刀就能完成癌組織切除、乳房重建、隆乳手術，正是最新的乳房醫學。張智皓說，日前一名42歲的乳癌一期患者，因有乳癌家族史，選擇右側乳房全切除，左側同步進行隆乳手術，目前每天服用荷爾蒙藥物，也不太需要擔心乳癌復發情形，患者不只沒有失去乳房，還變得更加自信。

張智皓也提醒，隆乳首重安全，對於醫材的選擇，整顆植入物必需通過美國及台灣FDA核准，有十年臨床追蹤報告，數據完整可考，對醫病都有保障。

產後3件事 避免布袋奶

近年產後因乳房下垂進行隆乳的個案也不少。整形外科專科醫師歐冠彣說，產後乳房下垂的原因，在於皮膚及乳腺鬆弛，就像是洩了氣的皮球，皮膚的彈性回不去了，尤其產後快速減重的女性，更容易造成乳房下垂。

至於隆乳後會不會影響餵母奶，歐冠彣說，要看手術切口，採乳暈切口比較有可能影響到乳腺，就有可能無法餵奶。

而為了避免產後乳房下垂，歐冠彣提供三招預防：

孕前控制體重

懷孕前後，體重增加控制在8-10公斤內。

內衣好好穿

懷孕或產後因漲奶胸部變大，很多人覺得穿內衣不舒服，但穿內衣可阻止地心引力讓乳房下垂。

增加胸大肌厚度

平常要健身，增加胸大肌厚度就能增加力量，多少可以拉提乳房，減少下垂。

健身增加胸大肌厚度，可以減少乳房下垂。（本報資料照片）