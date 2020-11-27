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防止B、C肝癌變 半年就要檢查一次

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
C肝可以治癒，高風險族群應積極接受血液篩檢。(圖：台灣肝臟學術文教基金會提供)
C肝可以治癒，高風險族群應積極接受血液篩檢。(圖：台灣肝臟學術文教基金會提供)

老公心聲。

「以前老爸回來，我鑽進房間！」

「現在兒子回來，我鑽進房間！」

時代在變，以前父親是嚴父，小孩子怕得要死，現代父親是慈父，兒子是寶貝，隨時要跟老爸要資助。

時代在變，醫療也在變，目前台灣民眾平均壽命70多歲，女的比男的多幾歲，壽命延長之因在於醫療的進步。

古人云：「吾年未四十，而視茫茫，而髪蒼蒼，而齒牙動搖。念諸父與諸兄，皆康強而早逝。」以現代醫學眼光來看，古人事實上是可憐的，生了病無醫療可言。

以國父孫中山而言，60歲即往生，症狀為黃疸、消瘦，死後解剖判斷為膽管癌，如果能在現代有定期體檢，說不定可及早發現，挽回生命，也可能改寫整個中國近代史。

因此，有識之士平日多吸收健康知識，定期做體檢，找一個醫師為你做全方位各器官的保養檢查。尤其人中年以後最怕癌症，最怕心血管、腦血管疾病。

在癌症方面，肺癌與肝癌是新舊國病，前者要做低劑量電腦斷層，尤其家族有肺癌病史，有抽菸史，更應定期列管追蹤低劑量電腦斷層檢查。後者要做超音波檢查，尤其有B、C肝的朋友更應每半年做一次腹部超音波檢查及抽血檢驗胎兒蛋白。

至於腦血管心血管疾病主因為高膽固醇、高血糖所致。因此平日飲食清淡，必要時好好服藥控制高血壓、高血脂、高血糖，如果可避免心血管、腦血管動脈硬化，才能遠離心肌梗塞、腦中風之風險。

癌症 血糖 高血壓

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