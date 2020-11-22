驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

「小鬼」黃鴻升主動脈剝離過世，年僅36歲，引發社會討論。雙和醫院神經內科專任主治醫師、台灣腦中風 學會理事陳龍表示，心血管疾病年輕化愈來愈常見，許多人自認年輕就是本錢，無視三高 恐提前來臨，這三大未爆彈恐隨時奪走年輕人性命，他收治過年紀最小的腦中風患者還在念國中，近期則是一名20多歲的女社會新鮮人，以為工作太累全身無力，檢查才發現是腦中風。

20多歲的女社會新鮮人，對於工作抱有滿滿的熱忱，假日加班幾乎是生活常態，日前她發現全身無力，特別是右手抬不太起來，肩頸僵硬，有時候講話有點大舌頭，以為是感冒，就近到診所看診，醫師也判定是小感冒，開了三天藥讓她服用，但症狀毫無改善，再次就診才被懷疑是腦中風。

陳龍表示，經檢查確認該名女子腦中風，且這不是第一次發生，檢查發現她曾發生過幾次「無症狀腦中風」，她也有高血糖的問題，雖然自知卻沒有好好控制，糖化血色素一直維持在9％左右，正常應該在7％。

陳龍表示，有太多年輕人對於高血糖、高血壓 、高血脂的指數異常都不太在意，曾有30歲左右的科技新貴，某次參與健檢被警告「血壓偏高」，約140mmHg，正常應為120mmHg，但該名科技新貴自認可以透過飲食、運動「降血壓」，常常都是有夢最美，工作時間仍讓他無法按時運動，飲食也因時間控管差，有一餐沒一餐，某天晚上突然中風送醫，悔恨當初沒有即時就醫，控制血壓。

陳龍表示，近年年輕型心血管疾病的患者「太多了」，每周至少會有二名50歲以下腦中風的患者就診，比起以往真的多太多了。

他表示，年輕人的生活作息多紊亂，飲食也大多是高油、高糖，生活壓力大，不知不覺三高就悄悄上身，檢測自己是否有三高，別等到中年以後才注意，無論幾歲的年輕人，每天都應該量測血壓，家族有三高史，應在40歲後定期做健康檢查。