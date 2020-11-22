我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

白登幕僚長柯連恩：24日將公布首批內閣人選

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

記者陳雨鑫／台北即時報導
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

「小鬼」黃鴻升主動脈剝離過世，年僅36歲，引發社會討論。雙和醫院神經內科專任主治醫師、台灣腦中風學會理事陳龍表示，心血管疾病年輕化愈來愈常見，許多人自認年輕就是本錢，無視三高恐提前來臨，這三大未爆彈恐隨時奪走年輕人性命，他收治過年紀最小的腦中風患者還在念國中，近期則是一名20多歲的女社會新鮮人，以為工作太累全身無力，檢查才發現是腦中風。

20多歲的女社會新鮮人，對於工作抱有滿滿的熱忱，假日加班幾乎是生活常態，日前她發現全身無力，特別是右手抬不太起來，肩頸僵硬，有時候講話有點大舌頭，以為是感冒，就近到診所看診，醫師也判定是小感冒，開了三天藥讓她服用，但症狀毫無改善，再次就診才被懷疑是腦中風。

陳龍表示，經檢查確認該名女子腦中風，且這不是第一次發生，檢查發現她曾發生過幾次「無症狀腦中風」，她也有高血糖的問題，雖然自知卻沒有好好控制，糖化血色素一直維持在9％左右，正常應該在7％。

陳龍表示，有太多年輕人對於高血糖、高血壓、高血脂的指數異常都不太在意，曾有30歲左右的科技新貴，某次參與健檢被警告「血壓偏高」，約140mmHg，正常應為120mmHg，但該名科技新貴自認可以透過飲食、運動「降血壓」，常常都是有夢最美，工作時間仍讓他無法按時運動，飲食也因時間控管差，有一餐沒一餐，某天晚上突然中風送醫，悔恨當初沒有即時就醫，控制血壓。

陳龍表示，近年年輕型心血管疾病的患者「太多了」，每周至少會有二名50歲以下腦中風的患者就診，比起以往真的多太多了。

他表示，年輕人的生活作息多紊亂，飲食也大多是高油、高糖，生活壓力大，不知不覺三高就悄悄上身，檢測自己是否有三高，別等到中年以後才注意，無論幾歲的年輕人，每天都應該量測血壓，家族有三高史，應在40歲後定期做健康檢查。

中風 高血壓 三高

上一則

四旬男暈眩耳鳴竟是「耳中風」 急採高壓氧治療

延伸閱讀

九十五歲的記憶

九十五歲的記憶
全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風
專家憂：年輕人做篩檢 為參加派對

專家憂：年輕人做篩檢 為參加派對
頸動脈狹窄 醫：恐致二次中風

頸動脈狹窄 醫：恐致二次中風

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04
參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長
聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權

聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權
「勞哥，我想認識你」！勞斯萊斯被「噴漆示愛」車主傻眼

「勞哥，我想認識你」！勞斯萊斯被「噴漆示愛」車主傻眼