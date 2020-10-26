媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌 醫：患創傷壓力症候群

中國醫藥大新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，該名婦女的症狀為創傷壓力症候群(PTSD)引發的憂鬱症。記者陳斯穎／攝影

台灣 一名60歲婦女因丈夫長期在大陸工作不在家，僅留她照顧孩子與公婆，但公婆對她相當嚴厲，讓她壓力大，與丈夫訴苦卻只得到「不要理他們就好了」的回應，多年後公婆去世、小孩長大，丈夫也回台居住，該名婦女回想起過去與公婆相處的情形，就會突然情緒暴怒、恐慌，甚至怒罵丈夫，家人帶她身心科求診，經過合併藥物、經顱磁刺激治療(rTMS)與個別心理諮商後，症狀改善。

中國 醫藥大新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，該名婦女的症狀為創傷壓力症候群(PTSD)引發的憂鬱症，PTSD是指人在經歷過情感、戰爭、交通事故、天災人禍後等創傷事件後產生的精神疾病，大部分患者在創傷當時經歷了強烈的害怕、恐懼、無助感。

PTSD有四大核心症狀，第一是創傷再經驗，即使時間過去了仍然會不斷回憶，感覺身歷其境；第二是過度警覺，長期焦慮、恐慌、情緒易怒或憂鬱；第三是逃避與麻木，會逃避與該創傷事件相關的人事物；第四為相關的負向認知與情緒，想起過去創傷回憶時會引發強烈的情緒反應。

周伯翰指出，PTSD的終生盛行率8%，和憂鬱症相比，PTSD患者的情緒可能平時是正常穩定，但是當回想起創傷時，會陷入憂鬱情緒、歇斯底里，持續數周。PTSD主要的腦部失調位置是大腦杏仁核，負責儲存恐懼害怕的經驗，PTSD患者因經歷過「生不如死」的經驗，導致杏仁核長期過度活化，讓身體產生過度警覺、恐懼、害怕、過度換氣、噩夢等症狀，是「瞬間失控反應」，因此患者發作時，會出現突然失控的身心狀況。

該名婦女因與公婆長年相處不佳導致PTSD，針對此種情況，周伯翰建議，當妻子在家庭中遇到不平對待時，丈夫一定要表達對妻子的支持，而不是只叫妻子看開一點、不要理他們，而妻子覺得壓力大時，可適時回娘家放鬆身心；如果已經產生PTSD，建議找專業人員協助，一般會建議藥物治療合併心理治療，若藥物治療效果不佳且合併憂鬱症，可以配合rTMS治療。