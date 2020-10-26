連環屁是大腸癌警訊？ 未必！

放屁連連多半與大腸癌無關，但仍可能是警訊之一。（本報資料照片）

放屁雖是正常生理反應，但若一整天放屁連連，或臭屁頻頻，除困擾，網路更流傳著「連環屁恐是大腸癌前兆」。胃腸科醫師表示，阻塞性腸道腫瘤 會導致脹氣，易出現連環屁，但連環屁原因很多，和大腸癌並非畫等號，每天排氣十來次都算正常，不用過度擔心。

放屁頻率增加，和食物種類、進食速度太快、腸道環境不佳及排便習慣不良有關係。台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗表示，吃太多容易產氣的食物，如豆類、肉類、蛋、牛奶 等，或進食速度太快、邊吃邊講話，大量空氣一起跑進腸道，都會導致排氣增多。

蕭奕宗表示，腸道好壞菌須保持恆定，一旦腸道壞菌增多，或排便習慣不良，上廁所時間不固定，使得腸菌增生、排便不順，也易腹脹、排氣。

雖然放屁連連多半與大腸癌無關，但仍可能是警訊之一，阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，也易出現連環屁。

蕭奕宗說，可能出現連環屁的腫瘤，大多長在左側乙狀結腸、降結腸或直腸，若合併出現排便習慣改變、大便形狀變細、易脹氣等，應儘早就醫做糞便潛血檢查。

「不是所有腸道腫瘤都容易放屁。」蕭奕宗提醒民眾，腫瘤若位在右側的升結腸、盲腸，因此處腸道空間較大，腫瘤易到晚期才被發現，導致已轉移肝臟或腫瘤腸道出血，表現在外徵兆主要是貧血。