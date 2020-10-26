我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

連環屁是大腸癌警訊？ 未必！

陳惠惠
放屁連連多半與大腸癌無關，但仍可能是警訊之一。（本報資料照片）
放屁連連多半與大腸癌無關，但仍可能是警訊之一。（本報資料照片）

放屁雖是正常生理反應，但若一整天放屁連連，或臭屁頻頻，除困擾，網路更流傳著「連環屁恐是大腸癌前兆」。胃腸科醫師表示，阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，易出現連環屁，但連環屁原因很多，和大腸癌並非畫等號，每天排氣十來次都算正常，不用過度擔心。

放屁頻率增加，和食物種類、進食速度太快、腸道環境不佳及排便習慣不良有關係。台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗表示，吃太多容易產氣的食物，如豆類、肉類、蛋、牛奶等，或進食速度太快、邊吃邊講話，大量空氣一起跑進腸道，都會導致排氣增多。

蕭奕宗表示，腸道好壞菌須保持恆定，一旦腸道壞菌增多，或排便習慣不良，上廁所時間不固定，使得腸菌增生、排便不順，也易腹脹、排氣。

雖然放屁連連多半與大腸癌無關，但仍可能是警訊之一，阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，也易出現連環屁。

蕭奕宗說，可能出現連環屁的腫瘤，大多長在左側乙狀結腸、降結腸或直腸，若合併出現排便習慣改變、大便形狀變細、易脹氣等，應儘早就醫做糞便潛血檢查。

「不是所有腸道腫瘤都容易放屁。」蕭奕宗提醒民眾，腫瘤若位在右側的升結腸、盲腸，因此處腸道空間較大，腫瘤易到晚期才被發現，導致已轉移肝臟或腫瘤腸道出血，表現在外徵兆主要是貧血。

吃太多容易產氣的食物，如豆類、肉類、蛋、牛奶等，會導致排氣增多。（本報資料照片）
吃太多容易產氣的食物，如豆類、肉類、蛋、牛奶等，會導致排氣增多。（本報資料照片）

腫瘤 牛奶

上一則

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

下一則

減重少吃多動？小心「隱性飢餓」更難瘦

延伸閱讀

6旬男排便困難 竟是腫瘤作怪

6旬男排便困難 竟是腫瘤作怪
沒看錯！吃「屎」可以救命 罹癌奶奶終於正常排便

沒看錯！吃「屎」可以救命 罹癌奶奶終於正常排便
有大腸癌家族史 40歲就應做相關檢查

有大腸癌家族史 40歲就應做相關檢查
想要肌膚亮出來？不用擦超貴保養品 喝杯豆漿就行

想要肌膚亮出來？不用擦超貴保養品 喝杯豆漿就行

熱門新聞

羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

簡單4招 讓你大腦愈來愈靈活

2020-10-18 02:13
天氣漸涼，一般人喜歡進補，但是中醫師提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質；若是屬於實熱體質，則不宜進補。Getty Images

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

2020-10-25 06:53
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05
邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

保持年輕 初老族的關鍵飲食

2020-10-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%