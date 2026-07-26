「VIVANT 2」開播 堺雅人、阿部寬狂讀20公斤劇本

堺雅人領銜主演的日劇「VIVANT 」在2023年播出時大受歡迎，全新一季「VIVANT 2026）」更榮登「2026年夏季日劇期待排行榜」冠軍，可說是萬眾期待。（取材自官網）

AI摘要 文章摘要整理： TBS話題劇《VIVANT 2》26日開播，原班人馬回歸並延續首季謎團，堺雅人與阿部寬更透露一年來帶著20多公斤劇本苦讀宣傳。

日本 TBS話題劇「VIVANT」2023年曾創下最高19.6%收視，續作「VIVANT 2」於26日開播，並採跨夏、秋兩季、連播半年的形式推出。堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等原班人馬回歸，延續前作故事，首集更以「第11集」命名，揭開第一季最大伏筆「紅色饅頭」之謎，備受劇迷關注。堺雅人與阿部寬連日賣力宣傳，稱一年來捧著20多公斤重劇本熟讀。

綜合媒體報導，「VIVANT」以日本自衛隊特種部隊「別班」對抗恐怖組織TENT為主軸，2023年播出時創下最高19.6%收視，續集除主要演員再度集結外，首季飾演TENT首領的役所廣司則未參演。製作團隊延續前作保密宣傳策略，僅透露將逐步解開第一季留下的多項謎團，包括「紅色饅頭」、堺雅人與阿部寬飾演角色的真正關係，以及小日向文世所屬公司的背景等。

為宣傳新劇，堺雅人與阿部寬近日登上TBS節目分享拍攝幕後。兩人表示，第二季劇本厚重20多公斤一次發齊，必須整套隨身攜帶赴海外拍攝。阿部寬笑說：「劇本都綁在一起，必須全部隨身攜帶，就是這樣捧著劇本拍攝一年。」堺雅人也坦言，每天帶著厚重劇本移動，肩膀都會痠痛。

堺雅人這次還挑戰日文、中文、蒙古語、柬埔寨語、泰語、土耳其語、朝鮮語、亞塞拜然語、俄語及希伯來語等十種語言。他透露，拍攝空檔便不斷反覆背誦台詞，也會把內容存進手機隨時練習，直到完全記住為止。