我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

「VIVANT 2」開播 堺雅人、阿部寬狂讀20公斤劇本

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
堺雅人領銜主演的日劇「VIVANT 」在2023年播出時大受歡迎，全新一季「VI...
堺雅人領銜主演的日劇「VIVANT 」在2023年播出時大受歡迎，全新一季「VIVANT 2026）」更榮登「2026年夏季日劇期待排行榜」冠軍，可說是萬眾期待。（取材自官網）

AI摘要

文章摘要整理：

TBS話題劇《VIVANT 2》26日開播，原班人馬回歸並延續首季謎團，堺雅人與阿部寬更透露一年來帶著20多公斤劇本苦讀宣傳。

日本TBS話題劇「VIVANT」2023年曾創下最高19.6%收視，續作「VIVANT 2」於26日開播，並採跨夏、秋兩季、連播半年的形式推出。堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等原班人馬回歸，延續前作故事，首集更以「第11集」命名，揭開第一季最大伏筆「紅色饅頭」之謎，備受劇迷關注。堺雅人與阿部寬連日賣力宣傳，稱一年來捧著20多公斤重劇本熟讀。

綜合媒體報導，「VIVANT」以日本自衛隊特種部隊「別班」對抗恐怖組織TENT為主軸，2023年播出時創下最高19.6%收視，續集除主要演員再度集結外，首季飾演TENT首領的役所廣司則未參演。製作團隊延續前作保密宣傳策略，僅透露將逐步解開第一季留下的多項謎團，包括「紅色饅頭」、堺雅人與阿部寬飾演角色的真正關係，以及小日向文世所屬公司的背景等。

為宣傳新劇，堺雅人與阿部寬近日登上TBS節目分享拍攝幕後。兩人表示，第二季劇本厚重20多公斤一次發齊，必須整套隨身攜帶赴海外拍攝。阿部寬笑說：「劇本都綁在一起，必須全部隨身攜帶，就是這樣捧著劇本拍攝一年。」堺雅人也坦言，每天帶著厚重劇本移動，肩膀都會痠痛。

堺雅人這次還挑戰日文、中文、蒙古語、柬埔寨語、泰語、土耳其語、朝鮮語、亞塞拜然語、俄語及希伯來語等十種語言。他透露，拍攝空檔便不斷反覆背誦台詞，也會把內容存進手機隨時練習，直到完全記住為止。

精華 FAQ

  • 《VIVANT 2》於26日開播，並採跨夏、秋兩季連播半年的方式推出，延續前作熱度，也讓劇情可以更長線地鋪陳與解謎。

  • 續作集結堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等原班人馬，並以第11集開場，繼續解開紅色饅頭、角色關係及公司背景等伏筆。

  • 兩人透露劇本總重超過20公斤，拍攝期間必須整套隨身攜帶赴海外；堺雅人還挑戰10種語言，靠反覆背台詞、手機複習來完成大量對白。

日本

上一則

謝賢生前許願片被網友翻出 「想活久一點 享受兒孝順」

下一則

父逝5日…謝霆鋒開唱鬢角白 抬頭望天向謝賢隔空致意

延伸閱讀

退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰

退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰
張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映
趙又廷上半年僅收10劇本…嘆影視寒冬 阻愛女進演藝圈

趙又廷上半年僅收10劇本…嘆影視寒冬 阻愛女進演藝圈
「野狗骨頭」好評 10部「首集就精彩」陸劇推薦：一追停不下來

「野狗骨頭」好評 10部「首集就精彩」陸劇推薦：一追停不下來

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」