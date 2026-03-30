46歲李玟雨補辦婚禮 麻吉Rain陪老婆金泰希慶生缺席

李玟雨(左)和愛妻李亞美(右)補辦婚禮。（取材自Instagram）

南韓 長青男團神話成員李玟雨於去年公開婚訊後，日前補辦婚禮，和小他11歲的在日韓僑李亞美步入禮堂。婚禮僅邀請親友出席，由隊友JunJin（前進）與Andy擔任主持，並邀來實力派歌手Gummy與Zion.T獻唱，氣氛溫馨感人。

46歲的李玟雨與妻子早在2013年日本巡演期間透過友人介紹認識，期間一度失去聯繫，直到多年後再度重逢，才讓緣分重新延續。當時女方已離婚並獨自扶養6歲女兒，李玟雨不僅接納對方過去，也將繼女視如己出。兩人重逢後感情迅速升溫，交往不到3個月便迎來愛的結晶，並於去年底迎接女兒誕生。

隨著婚紗照曝光，李玟雨妻子以優雅氣質與亮眼外貌引發討論，產後迅速恢復的狀態更令人驚豔，完全看不出已是2個孩子的母親。照片中兩人甜蜜依偎，笑容洋溢幸福。

李玟雨也透過文字向妻子深情告白，表示經過漫長時光，終於遇見能彼此扶持、共度一生的伴侶，未來將攜手踏實前行，迎向嶄新人生。他也成為繼Eric 、JunJin與Andy之後，第4位步入婚姻的神話成員。

有趣的是，李玟雨日前透露，原本要發喜帖給Rain，但Rain婉拒出席，理由是因為金泰希生日，他要陪老婆慶生，只能對麻吉說抱歉。