觀影說劇╱柳演錫扮通靈律師 多重「附身」考驗演技

快訊

記者李姿瑩╱綜合報導
柳演錫挑戰百變演技。（圖/Hami Video提供）
柳演錫挑戰百變演技。（圖/Hami Video提供）

人氣韓星柳演錫繼「現在撥打的電話」後，暌違一年回歸小螢幕，攜手李絮主演全新靈異律政韓劇「神與律師事務所」。該劇堪稱2026開春最強檔韓劇，柳演錫在劇中飾演能透過「附身」替亡者化解怨念的律師申二朗，搭檔將勝訴視為唯一目標的菁英律師韓娜賢（李絮飾）。

談到劇中「附身」這個特殊設定，柳演錫近日在專訪中坦言：「我幾乎是毫無保留地去演。」他表示，如果沒有這樣的設定，很難再有機會徹底放下自己、用身體與情緒去詮釋如此多變的人物。

在「神與律師事務所」劇中，他切換角色從偶像練習生到科學家、少女甚至孩童靈魂，不計形象賣萌，柳演錫回憶，「在同一部作品中演出這麼多不同角色，還是第一次」。為了讓每次附身都更真實，他透露自己入戲的小祕訣，竟會在片場反覆觀察原本飾演角色的小配角演員，甚至聆聽他們的錄音檔，抓住說話節奏與習慣動作作為連結點。他形容這次拍攝「從頭到尾都很新鮮」，因為每一次附身都是全新的挑戰，也讓觀眾得以看到他宛如「演技派對」般的多重變身。

在「神與律師事務所」預告中，一開場柳演錫一句「你還覺得我只是律師嗎？」瞬間打破嚴肅的法庭氛圍。在法庭上，他時而化身語氣粗獷的大叔，時而轉為少女或孩童語調與神情，讓旁人忍不住錯愕直呼：「這瘋子是誰？」原來他能看見鬼魂甚至被附身，成為能替亡者解冤的「通靈律師」。

然而精英律師李絮完全不相信鬼神存在，隨著案件一件件揭開，她從懷疑到動搖，甚至主動說出：「不能讓你一個人戰鬥，我來幫你。」兩人之間更隱約浮現粉紅氣流，預告最後一句「要不要跟我在一起？」更讓觀眾好奇，這段「靈異羅曼史」是否會成真？

「神與律師事務所」講述原本立志打造頂尖律所的普通律師申二朗，因看見鬼魂而捲入一連串無法用常理解釋的案件，從為人辯護到為「看不見的存在」辯護。他與只相信證據與勝率的菁英律師韓娜賢相遇，兩人從對立到攜手，展開一場橫跨現實與靈界的律政冒險。「神與律師事務所」於3月13日起每週五、六在Hami Video全台獨家播出。

