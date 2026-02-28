全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

2026年全英音樂獎(BRIT Awards)揭曉，南韓 女子天團「BLACKPINK」成員Rosé，以和火星人布魯諾(Bruno Mars)合唱的夯曲「APT.」獲得「年度最佳國際歌曲」（International Song of the Year），一出場全場報以最熱烈掌聲。

Rosé親自出席頒獎典禮，登台接受這項國際殊榮，展現她在全球樂壇持續攀升的影響力。這次與火星人布魯諾的合作，不僅成功跨越語言與市場界線，也在歐美樂壇引發熱烈迴響，最終獲得全英音樂獎的高度肯定，為Rosé的個人音樂成績再添重要里程碑。

今年BRIT Awards星光熠熠，英國創作歌手奧利維亞迪恩(Olivia Deen)成為最大贏家，一口氣抱回最佳藝人、最佳專輯、最佳歌曲與最佳流行藝人四項大獎；當她第3度上台、獲頒「年度藝人」時，忍不住落下眼淚。她在台上感謝自己的團隊與樂團成員，並表示：「成為一名好的藝人，需要很多人的付出。」她的聲音哽咽，含淚說道：「我真的不知道還能說什麼，謝謝你們。」而已故搖滾傳奇奧茲歐斯朋(Ozzy Osbourne)則獲頒終身成就獎