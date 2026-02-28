「國民姐夫」新年幹大事 AKIRA宣布父親節開唱

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
AKIRA首度在台灣舉辦個人演唱會。圖／LDH 愛夢悅提供
AKIRA首度在台灣舉辦個人演唱會。圖／LDH 愛夢悅提供

「國民姐夫」AKIRA迎來出道20周年，宣布6月6日推出個人名義數位EP「URBAN SAVAGE」，並同步展開EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR「URBAN SAVAGE」，海外場確定8月8日於CLAPPER STUDIO TAIPEI舉行。

EP收錄4首歌曲，以「URBAN SAVAGE」為概念，結合都會感與原始能量，呈現AKIRA近年累積的音樂方向。作品除數位形式外，也預計推出MUSIC CARD與完全訂製生產的豪華黑膠版本；在曲風上融合Mixture Rock與HIP HOP元素，整理一路走來的重要養分，作為20週年的個人作品。

巡演部分，日本場將依序前往大阪Zepp Namba、東京Zepp DiverCity與愛知Zepp Nagoya，台北場則列為海外演出之一。此次企劃也找來EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY成員P-CHO，以及由AKIRA擔任製作的THE JET BOY BANGERZ等與其音樂歷程相關的夥伴參與，延伸20周年主題。

從回望原點到迎向新挑戰，「URBAN SAVAGE」不僅是AKIRA紀念之作，更是一張指向未來的宣言。更令人期待的是，AKIRA的太太林志玲和孩子屆時可能會到現場為他加油，粉絲將可以感受他們一家三口跨越國界的幸福之情。相關活動與企劃內容後續將陸續公開，更多詳情請鎖定LDH 愛夢悅官方社群專頁。

AKIRA首度在台灣舉辦個人演唱會。圖／LDH 愛夢悅提供
AKIRA首度在台灣舉辦個人演唱會。圖／LDH 愛夢悅提供

