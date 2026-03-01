AKIRA出道20年 8月8日台北開唱

AKIRA首度在台灣舉辦個人演唱會。（圖／LDH愛夢悅提供）

「國民姐夫」AKIRA今年出道20周年，宣布6月6日推出個人名義數位EP「URBAN SAVAGE」，並同步展開年度巡演，海外場確定8月8日於CLAPPER STUDIO TAIPEI舉行。

全新EP預計收錄4首歌曲，以「URBAN SAVAGE」為概念，結合都會感與原始能量，呈現AKIRA近年累積的音樂方向。作品除數位形式外，也預計推出MUSIC CARD與完全訂製生產的豪華黑膠版本。在曲風上融合Mixture Rock與HIP HOP元素，結合他一路走來的重要養分，作為20周年的個人作品。

巡演部分，日本場將依序前往大阪、東京與愛知，台北場則列為海外演出其中一站。AKIRA這次找來EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY成員P-CHO，以及由AKIRA擔任製作的THE JET BOY BANGERZ等與其音樂歷程相關的夥伴參與，為他出道20周年打造難忘回憶。

AKIRA特意選擇在父親節開唱，除了知道這個節日在台灣別具意義，也代表他準備在台灣過父親節。令人期待的是，AKIRA的太太林志玲 和孩子屆時可能會到現場為他加油，全家人一起度過父親節。

先前他隨團在台灣演出時，林志玲因為出席兒子的音樂表演而留在日本。只不過他們至今對兒子的長相保密到家，如何兼顧家人隱私依舊是夫妻倆的共同課題。