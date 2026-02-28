日本國寶級帥哥死會 竹內涼真假戲真做熱戀33歲女星

竹內涼真與土居志央梨擦出愛火。(取材自Instagram)

有國寶級神顏的日本 人氣男星竹內涼真今天爆出假戲真愛，與33歲的實力派女星土居志央梨親密互動，戀情正式浮上檯面。

根據日媒「SMART-FLASH」報導，2月中旬一名女子搭車抵達東京都內高級住宅區，下車後快步走向某公寓大樓門口。一名高挑男子早已等候在外，兩人碰面後自然寒暄，隨即深情擁抱，身體還微微左右晃動，氣氛浪漫得宛如偶像劇場景。經確認，男方正是竹內涼真。

知情人士指出，當天竹內涼真特地下樓迎接，顯見十分重視這次見面。儘管行程滿檔，仍把握時間相聚，感情甜蜜藏不住。

兩人合作電影 「10DANCE」擦出火花，該片以競技社交舞為主題，上線後即打入全球非英語電影排行榜前段班，成績亮眼。為了完美詮釋角色，竹內涼真提前7個月投入舞蹈訓練，還主動邀請土居志央梨一起加強排練。

他們過去都有運動底子，竹內涼真曾受過足球選手培訓，土居志央梨則有長達15年的芭蕾底子，兩人同樣擁有運動員般的自律與毅力，培養出高度默契。相關人士透露，正是在密集練習與長時間相處中，感情悄悄升溫。

而且土居志央梨與竹內的妹妹竹內穗乃香、弟弟竹內唯人皆有往來，雙方生活圈已經有對方家人的身影，被形容為「家人公認」的女友地位。

情人節 當天，土居志央梨還被拍到特地排隊購買人氣巧克力後前往竹內涼真住處，疑似準備甜蜜過節。此外，竹內涼真也曾低調現身支持土居志央梨的舞台劇 演出，雙向奔赴的態度相當明顯。

面對媒體詢問，土居日前離開竹內住處時僅微笑回應「改天再慢慢說」，雙方經紀公司則表示「私事交由本人處理」，並未正面否認戀情。