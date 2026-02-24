GD拜年拒喊Chinese 惹怒中國網友挨轟「辱華」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
權志龍「Lunar New Year」用語掀起爭議。(取材自Instagram)
南韓天王G-DRAGON(權志龍，GD)日前赴杜拜出席「Krazy Super Concert」，適逢農曆新年期間，他在台上以英文向觀眾祝賀「Lunar New Year」(農曆新年)，不料相關片段曝光後，卻在中國網路掀起爭議。事後，權志龍再次點讚「Lunar New Year」相關動態，爭議再次擴大。

同場演出的中國藝人蔡徐坤，則使用「Chinese New Year」向現場觀眾拜年，並以中文說出「新年快樂」。兩人不同的英文用詞形成對比，部分中國網友質疑GD的說法「不夠尊重」、「毫不在意中國粉絲」，甚至將爭議上綱至「辱華」層面。

音樂節結束後，權志龍多次在社群媒體按讚含「Lunar New Year」標籤的內容，包括部分涉及台灣媒體帳號及爭議言論的動態。「權志龍再次按讚lunar new year」衝上熱搜，閱讀量破10億，部分網友認為他「放棄中國市場」。

他的一些老粉甚至選擇脫粉，並呼籲永久限韓令。據悉，權志龍2025年專輯中國銷售占56%(77萬張)，若失去中國市場將面臨重創。

不過，也有不少中國粉絲替GD緩頰，認為他身為南韓人，使用「Lunar New Year」(農曆新年)屬於國際間常見說法，並無不妥。有網友留言表示：「真正有文化自信不會計較這些」、「為何要對南韓藝人如此苛刻？」

反觀蔡徐坤、王嘉爾等中國藝人，因堅持使用「Chinese New Year」而獲得輿論支持。

