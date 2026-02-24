發文「不義必亡」疑挺尹錫悅 SJ始源挨轟退團

我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

記者陳穎／綜合報導
崔始源是「SuperJunior」人氣成員。(取材自Instagram)
崔始源是「SuperJunior」人氣成員。(取材自Instagram)

南韓天團「Super Junior」(SJ)成員崔始源，再度捲入政治風波。他在社群發文寫下「不義必亡，土崩瓦解」八字，引發外界聯想，疑似針對前南韓總統尹錫悅一審遭判無期徒刑一事發聲，隨即掀起輿論爭議，甚至有部分網友要求他退團。

綜合韓媒報導，尹錫悅因「內亂罪」於2月19日遭 首爾中央地方法院 一審判處無期徒刑（終身監禁），未來仍可能提出上訴。消息曝光後不久，崔始源即發布黑底白字貼文，雖未指名道姓，但時機點敏感，引發外界揣測。

該貼文迅速在網路延燒，不少網友湧入留言批評，質疑其政治立場，也有人揚言抵制Super Junior，甚至要求他退出團體。隨著爭議持續擴大，南韓媒體亦大篇幅報導此事。

Super Junior所屬經紀公司SM娛樂透過線上檢舉中心「KWANGYA 119」發布聲明，表示已針對近期在社群平台上攻擊崔始源的帳號，以及散布惡意與虛假事實的貼文進行蒐證，將採取民事與刑事等法律手段應對，並強調秉持「無寬容、不和解」原則處理。

不過，對於崔始源本人的政治立場，公司並未進一步回應，也讓部分人士感到不滿。至今，崔始源本人尚未就此事發表任何說明。

崔始源過去便曾因政治與時事相關發言引發爭議。2025年9月，他曾公開發文悼念遭槍擊身亡的美國保守派人士查理柯克(Charlie Kirk)，儘管事後刪文並解釋出發點源自同為基督徒的身分，而非政治立場，仍未能平息外界質疑，並被部分媒體與網友貼上「保守派」標籤。

南韓 尹錫悅 柯克

林心如9歲愛女罕見曝光正面照 暴風抽高秀大長腿

找到傻子賽道？ 陳飛宇演技突破 與「李峋」極致反差

