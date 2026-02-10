曝光孫藝真「招牌年菜」 玄彬甜比讚 連鄭雨盛也點頭認證

玄彬(右)與孫藝真婚後生活甜蜜。(取材自Instagram)

南韓演藝圈的模範夫妻檔玄彬 與孫藝真 自2022年結婚以來，一舉一動都是大眾關注的焦點。近日，知名喜劇演員李英子在個人YouTube頻道「李英子TV」分享了一段與玄彬的過往花絮，意外曝光了孫藝真的私房料理清單，引發網友熱議。

在公開的影片中，李英子一邊準備春節 料理，一邊感嘆道：「玄彬送了一份很棒的禮物給我，不是實體禮物，而是訪談中的珍貴情報。」

李英子回憶起過去在錄製綜藝節目「全知干預視角」時，曾私下詢問玄彬是否有推薦的新年菜單，並直球對決詢問：「太太(孫藝真)平常都煮什麼樣的年糕湯呢？」玄彬稍作思考後，帶著幸福的表情回答「海苔牡蠣年糕湯」。

當時玄彬不僅大力推薦，甚至還比出了「大拇指」的手勢對妻子的手藝表示肯定。有趣的是，坐在旁邊的影帝鄭雨盛在聽到菜名後，也露出了心領神會的表情，頻頻點頭認可，似乎也曾領教過孫藝真的好廚藝，場面既溫馨又逗趣。

受到玄彬的啟發，李英子也在影片中親自挑戰製作這道「海苔牡蠣年糕湯」。她在料理過程中還特別提到，髮菜必須煮得細滑、牡蠣要鮮嫩多汁，才能還原孫藝真在玄彬心目中的完美標準。

在與工作人員一同享用後，李英子讚不絕口，並對著鏡頭隔空喊話：「藝真小姐，謝謝妳，玄彬先生吃得很香的那碗海苔牡蠣年糕湯，我也吃得很美味喔！」

事實上，孫藝真在婚後也時常透過個人社群平台分享居家料理的照片，精緻的餐點早就是粉絲心目中的「首席大廚」。