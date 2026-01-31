長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
長澤雅美第一次挑戰恐怖題材電影。（圖／華映娛樂提供）
日本影后長澤雅美結婚並宣布暫別影壇前的最後作品「鬼娃娃」，也是她首度接演的驚悚題材電影，片中層層堆疊的心理驚嚇與充滿詭異壓迫感的恐怖氛圍獲得好評，在日本創下突破18億日幣(約1163萬美元)的亮眼票房成績。

長澤雅美第一次挑戰恐怖題材電影，她在片中飾演的主婦「佳惠」因痛失愛女而陷入巨大悲痛，心理狀態逐漸失衡，成為推動整部電影氛圍的重要關鍵。長澤透露，她在看完劇本後興奮感油然而生，認為這會是一部相當有趣的作品。

她也提到，人偶這種貼近日常生活的存在，替故事增添了強烈的現實感，角色逐漸被恐懼吞噬的過程，對她而言既新鮮又充滿挑戰。這也是她繼2014年的青春電影「哪啊哪啊～神去村」後，再度與矢口史靖導演合作，讓她格外珍惜這次的演出機會。

「鬼娃娃」幾乎每5分鐘就設下新的懸念，節奏緊湊，在看似平靜的生活場景中不斷堆疊不安感，導演透過封閉空間的運用、精細的美術設計與低頻環境音效，營造出壓迫感十足的氛圍，成功讓作品開出票房紅盤。

電影「鬼娃娃」故事圍繞鈴木一家展開，佳惠與丈夫忠彥痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間，多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常。

