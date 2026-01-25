收入6900萬美元？車銀優爆逃稅 代言品牌急切割

南韓「臉蛋天才」車銀優陷追繳200億韓元稅務風暴，目前尚未最終定論。圖為車銀優去年10月出席在慶州舉行的APEC歡迎晚宴。（ 歐新社資料照片）

南韓 「臉蛋天才」車銀優陷入追繳天價稅金稅務風暴，形象大傷，代言的廣告紛紛與之切割，保養品牌「Abib 阿彼芙」火速開第一槍，將他的宣傳影片設為非公開，並刪掉「車銀優擔任品牌大使」相關貼文。另外，「新韓銀行」也緊急刪除他的宣傳廣告與照片。

據韓媒「Dispatch」（「D社」）報導，車銀優被追繳的逃漏稅金額約為韓幣200億元（約1382萬美元），若以法人稅率約20%計算，推算他涉及的課稅所得規模，至少超過韓幣1000億元（約6910萬美元），且這仍是扣除人事、租金 等成本後的數字。

「D社」報導，車銀優及其家族成員設立多間公司，涉嫌利用法人身分規避高額個人所得稅，遭南韓國稅廳擬追繳約200億韓元稅款。而「D社」最新報導，指出車銀優家族公司頻繁搬遷，最後將地址設於自家鰻魚店，關鍵在於該公司是否具備實質營運能力。

「噓！星聞」報導，根據「D社」最新消息指出，車銀優於2019年成立「Chas Gallery」股份有限公司，由父母擔任董監事。2024年該公司解散，轉而成立「L&C」與「迪艾妮」兩間有限責任公司。「D社」提出質疑，指此類公司在南韓法規下無需公開財務報表，也免於外部審計，容易成為資產交易與隱匿收益的工具。

報導中，依據稅務專家分析，韓國個人所得稅最高稅率達49.5%，而法人稅僅約26.4%。「D社」認為，車銀優疑似將個人演藝酬勞轉入家族公司，並申報人事費與租金等支出以節稅。國稅廳調查重點在於，該家族公司是否僅為「空殼公司」，若查無實質勞務事實，則涉及非法節稅。