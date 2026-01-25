在台開唱… SJ希澈被火鍋店圈粉 岩田剛典心繫小籠包

SJ在高雄巨蛋連唱3天。（圖／讀者提供）

台灣周末被日韓男神攻占，韓流帝王SUPER JUNIOR在高雄巨蛋舉辦20周年演唱會，岩田剛典則是在Legacy TERA開唱，還有ATEEZ、FTIsland，追星族分身乏術。

SJ在高雄巨蛋連唱3天，除了始源外，希澈也被台灣火鍋店鼎王圈粉，在台上高喊「我愛鼎王」。利特感謝高雄鋪天蓋地全是SJ，尤其聽說不少地方都能聽到SJ的歌，讓他留下深刻印象。

他們演出全程不時把高雄掛在嘴邊，甚至高喊：「高雄起來！This is 高雄 time！！」跳到名曲「Sorry, Sorry」時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫熱情對觀眾送出飛吻，要讓高雄粉絲也有獨家畫面可看。

聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男 Say My Name」，銀赫也跟著加入，大喊「老婆」，還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮。

此外，日本 人氣團體三代目J SOUL BROTHERS成員岩田剛典首度以個人身分赴台演出，他前一晚抵達松山機場時，雖然班機臨時異動，仍然被大批粉絲包圍。

岩田剛典表示，他出發前其實有些不安，擔心這次來到日本以外的地方，是否真的會有粉絲在等他，直到看到接機人潮才真實感受到粉絲的熱情，同時不忘為了粉絲久候而多次致歉。

距離上一次來台已是6年前，岩田剛典感覺這趟台灣行像是踏出新的起點，同時也想好要補上未完成的美食清單，強調「很想吃小籠包」，期待能趁工作空檔和團隊夥伴一起好好品嘗台灣料理。

出道超過15年，這次獨自站上台北舞台，對岩田剛典而言心情截然不同。他表示，能以個人身分在台北舉辦演出，本身就具有特別意義，也讓他感覺這趟台灣行像是踏出新的起點，未來若有機會，希望能夠更快再次回到台灣，與粉絲見面。