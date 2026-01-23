日動畫再傳捷報 花新導演首作殺進「柏林影展」拚金熊獎

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
四宮義俊執導的日本動畫電影「花綠青が明ける日に」（暫譯：花綠青的黎明之日）入選柏林影展主競賽單元。（取材自臉書）
日本動畫再傳捷報！導演四宮義俊執導的「花綠青が明ける日に」（暫譯：花綠青的黎明之日）入圍第76屆柏林影展主競賽單元，確定將角逐最高榮譽「金熊獎」。這也是繼新海誠「鈴芽之旅」後，再度有日本動畫殺進柏林影展主競賽。

「花綠青的黎明之日」是四宮義俊首部長篇動畫導演出道作，他長年以日本畫家身分活躍，過去曾參與新海誠、片淵須直等名導作品，這次首度一肩扛起原作、編劇與導演三職，就取得佳績，非常驚人。

對於入圍柏林影展主競賽，四宮義俊形容這次入圍是「一個很小的故事，卻繞了世界一圈」，同時感性表示，該作是每位坐在同一張桌前、親手投入創作的夥伴，從聲音、音效到畫面，讓所有選擇交織在一起，才讓作品一路走進了柏林影展。

該片找來萩原利久、古川琴音擔任主要配音，其中萩原利久聲演主角「敬太郎」，得知作品入圍柏林影展後，萩原利久感動的直說：「能在這麼有歷史的影展被肯定，真的非常開心。」古川琴音則形容，想到該作即將在柏林影展放映，心裡湧現一種很美的悸動。

「花綠青的黎明之日」故事聚焦在一名於花火工廠長大的青年，為了接替失蹤父親的位置，努力完成傳說中的幻之煙火「修破離（シュハリ）」，題材揉合「技藝傳承」、「家庭缺席」與「自我完成」等情感命題，被不少影迷解讀為「屬於大人的青春動畫」。該片將於3月6日在日本上映，台灣預計5月22日上映。

