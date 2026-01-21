「無碼片」遭惡意外流 AV女優繪戀空蒐證提告

我的頻道

記者陳穎／即時報導
日本AV女優繪戀空私人不雅影片被外流。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)
日本AV女優繪戀空私人不雅影片被外流。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

日本AV女優繪戀空近日捲入「無碼片」爭議，網路上流傳她過去曾拍攝無碼作品，引發熱議。對此，繪戀空20日發表正式聲明嚴正否認，強調相關影像並非作品，而是遭第三者非法流出的私人影片，目前已委請律師處理，呼籲外界勿再以訛傳訛。

繪戀空在聲明中指出，近期網路流傳的無碼影片與其AV女優身分無關，並澄清自己在正式出道前，從未從事過相關拍攝或活動，「所謂我曾擔任無碼片女優的說法，全部都與事實不符。」她強調，該影片屬於私人影像，卻遭人惡意外流，已嚴重侵害個人權益與名譽。

對於事件後續，繪戀空表示，目前已與律師討論相關法律行動，將對非法散布影像的行為採取強硬立場，絕不妥協，同時也呼籲粉絲與網友切勿轉傳不實內容，以免造成更多傷害。

她也在聲明中向支持者致歉，坦言這起事件帶來極大困擾，「對於此次風波讓相關人士，以及一直支持我的粉絲感到不安與擔心，我由衷感到抱歉。」她表示，原本應該是透過作品與表現與大家見面，卻不得不以這樣的方式出面說明，內心感到相當遺憾。

▲ 影片來源：Instagram＠erensora_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「台灣之光」李安再創歷史 獲頒2026年度電影人獎

